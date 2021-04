Aldo Silva: autoridades de Telemundo y radio Sarandí respaldaron al periodista tras sus críticas a Lacalle Pou

"Al presidente lo que le pediría es: si tenés 70 muertos, anuncialo vos. Anúncielo usted, señor presidente; usted es el presidente de la República”, le dijo el viernes el periodista Aldo Silva a Luis Lacalle Pou en radio Sarandí cuando debatía junto a Gabriel Pereyra, Valeria Superchi, Sergio Silvestri, Juan Miguel Carzolio e Iliana da Silva sobre el estado actual de la pandemia en Uruguay.

Silva, uno de los conductores de Informativo Sarandí, además de conductor de Telemundo (canal 12), se refería a la cifra de muertes diarias de enfermos de covid-19, que en la última semana aumentó y en dos jornadas se situó por encima de 70 personas, con uno de los promedios semanales más altos del mundo en este momento –17,85 muertes diarias por millón de habitantes en los últimos siete días, tercero detrás de Hungría (26,14) y Bosnia y Herzegovina (21,34), de acuerdo al sitio Our world in data–.

En ese contexto, minutos antes Da Silva había dicho: "Si antes te funcionaban las conferencias de prensa, por qué no lo hacés ahora. Estamos en un momento crítico, los números están en rojo y falta la referencia. A mí me gustaría ver mucho más a un ministro (Daniel) Salinas, que tiene un poder de comunicación que lo habilita el presidente a hablar en las conferencias".

Los dichos de Aldo Silva hicieron que el periodista fuera primera tendencia en Twitter en Uruguay este sábado y domingo, con usuarios que lo elogiaban pero otros que lo atacaban. Una de ellas fue la senadora nacionalista Graciela Bianchi, tercera en la línea sucesoria del gobierno. "La pandemia tiene algunas cosas positivas: desenmascaran 'periodistas' que posaban de profesionales independientes. En las tragedias las muertes son de todos. Los uruguayos tenemos más memoria de lo que los mediocres piensan y no perdonaremos a los miserables", escribió el sábado.

Bianchi, además, retuiteó comentarios de usuarios anónimos, como uno llamado Uruguay Libre que dijo: "La falta de empatía, la mala leche, el poco profesionalismo y la falta de autocrítica se conjugan en esta frase rastrera de una persona que solo lee noticias y no es capaz de razonar con objetividad". Horas más tarde, Bianchi volvió a cuestionar: "Los corporativismos son profundamente antidemocráticos. Por ser docente no puedo partir de la base de que todos somos muy buenos profesionales y hacemos las cosas tan bien que nadie nos puede criticar. Lo mismo con respecto a los escribanos y abogados. ¿Desde cuándo quienes ejercen cualquier profesión u oficio son infalibles? Y lo más grave es que si son periodistas los cuestionados se considera que se ataca la libertad de prensa. Se parece mucho a la soberbia. Se equivocan como todos y cualquier exabrupto no es aceptable".

Otros usuarios, anónimos o desconocidos, utilizaron el episodio de Aldo Silva para insultarlo y acusarlo de operar políticamente.

En la línea contraria se pronunció el también senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien dijo: "Como blanco me siento orgulloso de que en nuestro gobierno la libertad de prensa sea algo sagrado", y adjuntó el audio de Aldo Silva.

Respaldo periodístico

Las autoridades periodísticas de los medios de comunicación en los que Aldo Silva trabaja respaldaron este domingo a su compañero, también a través de Twitter.

Los gerentes periodísticos de Telemundo, Federico Sierra y Gastón Solé, apoyaron a la figura central del informativo de canal 12.

"Otra vez la turba con las antorchas. Otra vez la patota apuntando contra quien dice algo que no les gusta, porque quizá amenazando, logran que nadie opine algo diferente", dijo Sierra.

"Siempre del lado del periodismo honesto. Con aciertos y errores. Jamás del lado del linchamiento", sostuvo Solé.

Siempre del lado del periodismo honesto. Con aciertos y errores. Jamás del lado del linchamiento...

Por su parte, Sergio Silvestri, quien además de salir al aire es director de informativos en Sarandí, remarcó este domingo que en la emisora ejercen un "periodismo independiente" con libertad de expresión, e indicó que "el público tiene que entender que en la coincidencia o en la discrepancia, siempre hay un trabajador, una persona y una familia detrás". "No a la censura, agravios e intolerancia", dijo.

En tanto, el periodista Mariano López, compañero de Silva en la conducción de Telemundo, indicó: "Siempre a favor de la libertad de expresión. Siempre contra el linchamiento impulsado por aquellos que esperan agazapados, desde las redes, para bombardear al que dijo algo contrario a sus preferencias. Me solidarizo con Aldo Silva".

Iliana da Silva, compañera de trabajo tanto en Sarandí como en canal 12, también se manifestó. "Descalificar la opinión de un periodista, Aldo Silva, insultarlo y lincharlo virtualmente no hará cambiar la realidad", posteó.

Y agregó: "La opinión de Aldo Silva fue en un espacio donde los periodistas del equipo del Informativo Sarandí y Las cosas en su sitio reflexionamos, intercambiamos ideas y opinamos, en el acierto o en el error, pero siempre desde la honestidad intelectual".

Gabriel Pereyra, otro de quienes participaron en el debate en radio Sarandí, tuiteó: "Mientras hay un montón preocupado por una opinión de un periodista, hoy 60 familias lloran sus muertos. Somos de cuarta".