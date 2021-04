Aldo Silva: "Yo no le tiré los muertos arriba al presidente de la República"

El periodista Aldo Silva habló este lunes sobre los comentarios que realizó la semana pasada con respecto a la pandemia y que le valieron de una catarata de críticas.

"Yo no le tiré los muertos arriba al presidente de la República", dijo Silva al final de Informativo Sarandí.

"Quiero decir dos palabras por este episodio que me tuvo como protagonista. Yo no pedí ser protagonista de esto, ni de nada. Quiero decir lo siguiente: yo no le eché la culpa al presidente de la república por las 70 muertes de la semana pasada. Yo no le tiré los muertos arriba al presidente de la República. Lo que le reclamé, con respeto, es que desde mi punto de vista, ese día debería haber sido él quien se lo dijera a la opinión pública. Esto es una respetuosa aclaración selectiva. Se la dirijo a gente de buena fe que no me entendió. Es a esta gente que se lo digo. Esto no es una marcha atrás y tampoco es un pedido de disculpas. Lo digo con respeto, porque así me manejo yo", remarcó.

El viernes pasado, el periodista le dio un mensaje a Luis Lacalle Pou en radio Sarandí cuando debatía junto a Gabriel Pereyra, Valeria Superchi, Sergio Silvestri, Juan Miguel Carzolio e Iliana da Silva sobre el estado actual de la pandemia en Uruguay. "Al presidente lo que le pediría es: si tenés 70 muertos, anuncialo vos. Anúncielo usted, señor presidente; usted es el presidente de la República”, le dijo.

El cuestionamiento al primer mandatario generó reacciones incluso dentro del oficialismo, y autoridades periodísticas tanto de radio Sarandí como de canal 12 (el otro medio donde trabaja) se manifestaron para respaldarlo frente a los ataques.

Silva, uno de los conductores de Informativo Sarandí, además de conductor de Telemundo en canal 12, se refería a la cifra de muertes diarias de enfermos de covid-19, que en la última semana aumentó y en dos jornadas se situó por encima de 70 personas, con uno de los promedios semanales más altos del mundo en este momento –17,85 muertes diarias por millón de habitantes en los últimos siete días, tercero detrás de Hungría (26,14) y Bosnia y Herzegovina (21,34), de acuerdo al sitio Our world in data–.

En ese contexto, minutos antes Da Silva había dicho: "Si antes te funcionaban las conferencias de prensa, por qué no lo hacés ahora. Estamos en un momento crítico, los números están en rojo y falta la referencia. A mí me gustaría ver mucho más a un ministro (Daniel) Salinas, que tiene un poder de comunicación que lo habilita el presidente a hablar en las conferencias".