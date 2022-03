Alejo Umpiérrez da marcha atrás y pone en "pausa" debate con Fernando Pereira

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, puso "en modo pausa" el debate con el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira tras que este se negara a debatir con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, por el referéndum a 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC); según confirmó el propio Umpiérrez a El Observador. "Me parece que no es cortés de parte de Pereira, decir que debate con uno y no debate con otro", opinó el intendente. "Por otra parte, sería un desaire de un compañero de coalición que cuando te dicen que uno no debate contigo, otro tome tu lugar", expresó a El Observador. Umpiérrez aseguró que si Mieres debate con el expresidente del PIT-CNT, él lo hará a continuación.

Sin embargo, Umpiérrez ya se había comprometido a debatir con Fernando Pereira. El intendente defendió la importancia de que el ministro de Trabajo debata sobre la LUC, después de que Pereira relativizara la participación de Mieres en la creación de la LUC. “Yo respeto mucho a Mieres en lo personal, en lo político y en lo profesional. Pero no creo que haya hecho una ley de tan mala calidad como esta”, afirmó el presidente del FA en una rueda de prensa el pasado lunes 28. Leé también Pereira ratificó acuerdo de debatir con Iturralde y explicó por qué negó intercambio con Mieres Sin embargo, Umpiérrez aseguró que "Mieres es integrante del proyecto en sí mismo". "Se pretende crear una falsa dicotomía de ley del herrerismo" cuando "esta es una ley de la coalición", afirmó. El intendente del departamento esteño recordó que el proyecto "salió del presidente, pero que después pasó por la coalición" antes de "entrar al Parlamento". Además, señaló que "el mundo laboral ha sido cuestionado por Pereira, a través de la redacción de las nuevas normas de la LUC". Específicamente, "el derecho de ocupación, que está refrendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el derecho de la libertad de tránsito, que está basado en un decreto de Vázquez y Bonomi", dijo el intendente. Por lo tanto, calificó el potencial debate entre Mieres y Pereira como "esclarecedor". Leé también Zafra de debates: la campaña por la LUC se transforma en un quién se anima con quién El otro debate que por ahora no se va a concretar es el de Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, y Pereira. El presidente del FA había dicho que en una conversación entre ambos Iturralde se había comprometido a debatir pero el presidente nacionalista lo contradijo y aseguró que nunca estuvo acordado. Debate Bergara - Penadés Por otro lado, el debate entre el senador frenteamplista, Mario Bergara y el senador nacionalista, Gustavo Penadés, será el próximo lunes 7 de marzo a las 21 horas en el teatro Politeama de la ciudad de Canelones; según confirmaron a El Observador tanto desde el equipo de Bergara, como el propio Penadés. Este debate por la LUC, será organizado por la Cámara Uruguaya de Television para Abonados (CUTA), al igual que el evento que enfrentó al senador de Cabildo Abiero, Guido Manini Ríos, y el senador del Partido Comunista, Óscar Andrade, el pasado 22 de febrero. Por lo tanto, también será transmitido por más de 100 señales del interior del país y, además, a través de TV Ciudad, que será el único canal abierto en transmitir. Lo moderará el periodista César Bianchi, junto a otros dos comunicadores del interior.