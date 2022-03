Zafra de debates: la campaña por la LUC se transforma en un quién se anima con quién

Que con unos sí, que con otros no. Que ya hay acuerdo, que todavía no. Que la ley es del Partido Nacional y que no es así porque, en realidad, es de toda la coalición. Las propuestas de debate se multiplican en los últimos días y las idas y vueltas con evasivas en cada uno de los comandos también.

A menos de un mes del referéndum de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el desvelo por captar al electorado indeciso así como el deseo de distintos dirigentes de ganar mayor exposición ante la opinión pública han tornado la campaña en una larga sucesión de propuestas de intercambios televisivos entre los partidarios del Sí y del No. Óscar Andrade y Guido Manini Ríos lo lograron la semana pasada. Y más allá de que el formato del intercambio dejó gusto a poco, el debate entre el senador del Partido Comunista y el líder de Cabildo Abierto demostró haber despertado un alto interés público y les brindó a ambos un posicionamiento político que todos reconocen como un posible activo para el futuro, alentando así a otras figuras de un lado y del otro a buscar rival. De todos modos, hasta el momento los que se han concretado o confirmado son en su mayoría entre legisladores de oficialismo y oposición, una instancia que además de darse cotidianamente en el Parlamento ya se replicaba también en algunos programas periodísticos sin campaña de por medio. Además, analistas políticos han advertido que estos formatos, más allá del interés que puedan sucitar, sirven más bien para reafirmar a los propios en "hinchadas definidas", como explicó a El Observador el politólogo Ignacio Zuasnabar. Para el director de opinión pública de Equipos Consultores, estas instancias tienen "un impacto muy limitado" en las votaciones y no suelen romper tendencias rumbo a una elección, aunque "los aciertos o errores pueden jugar consecuencias en los electores menos definidos". En cualquier caso y más allá de interpretaciones sobre sus eventuales efectos, los debates pasaron a ocupar un espacio central en el propio debate político de cara al referéndum. Las propuestas del FA Uno de los dirigentes que más ha insistido en las últimos semanas en la búsqueda de un adversario para una instancia en televisión es Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Meses atrás, Pereira se mostró dispuesto a debatir con alguna de las principales figuras del gobierno, incluso desafiando al presidente Luis Lacalle Pou, que definió desde un principio que no correspondía prestarse a ese tipo de instancias. El presidente del FA buscó entonces debatir o bien con la vicepresidenta Beatriz Argimón y con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, pero no obtuvo una respuesta. "Me hubiera gustado (debatir), pero entiendo que no hacerlo es parte de la vida. Ahora, después no vale quejarse cuando otros no debaten”, respondió Pereira, con una alusión a las críticas que tuvo el ahora oficialismo cuando era oposición. Pero la cosa no quedó allí y si bien Pereira logró, luego, concretar un debate para un canal rochense con el coordinador de la campaña blanca en defensa de la LUC e intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, insistió también en lograr otra instancia con el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Leé también Member Militancia para el referéndum gana intensidad en el sprint final de la campaña El exdirigente sindical dijo a El Observador este domingo que había luz verde de parte del dirigente blanco e informó que debatirían en la última semana previo al referéndum, pero horas más tarde Iturralde lo desmintió. Según el dirigente blanco, cuando trascendió la noticia le escribió al expresidente del PIT-CNT vía WhatsApp y le preguntó: “¿Me propusiste debatir?”, a lo que Pereira le dijo que no había sido él, sino los propios medios de comunicación. De todos modos, Iturralde explicó a El Observador que conversó con el frenteamplista de la “eventualidad de debatir”, pero le subrayó que “no tenía una definición” por lo que quedaron hablar luego de la semana de carnaval, algo que en la izquierda, por su parte, ven como una dilatoria. En rueda de prensa, Pereira subrayó que los blancos y en particular Iturralde deben "responder a la ciudadanía si quieren debatir o no". Mieres y el oficialismo Pero mientras Pereira busca sin éxito un contrincante blanco de primera línea, un ministro y líder de uno de los partidos de la coalición ha recibido la negativa del presidente del Frente Amplio para debatir. Pablo Mieres, ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, desafió a Pereira, quien se mostró reticente a esa instancia, señalando que la LUC “no es un invento de la coalición”, sino una propuesta de los nacionalistas, y en particular del Herrerismo. “Queremos debatir con quienes construyeron la ley”, explicó Pereira en rueda de prensa, aunque tres semanas antes había dicho a Telemundo que habría debate “con los políticos y los partidos que defienden la ley”. Este lunes volvió a decir que su decisión era la de debatir con quienes impulsaron la LUC. "Tiene que ver con lo que todos medimos y con quién conviene debatir en cada momento", subrayó Pereira y luego agregó: "Como creemos que una ley de tan mala calidad no la pudo haber hecho Mieres, preferimos debatir con quienes creemos son los autores". Leé también Member A Cabildo Abierto le "hubiera gustado" más apoyo a Manini por parte de sus socios, que mostraron poco interés por el debate El ministro de Trabajo y Seguridad Social calificó el argumento de Pereira como una “excusa” e insistió que la LUC no pertenece exclusivamente al Partido Nacional. “Antes estaba ansioso por debatir y denunciaba que no queríamos. Ahora esquiva el debate diciendo que la LUC es del herrerismo, cuando es de toda la coalición. La gente sacará sus conclusiones”, escribió Mieres en Twitter. Consultado por los debates no concretados de los blancos con Pereira, Iturralde respondió que el presidente del Frente Amplio pretende “debatir con un herrerista”, pero señaló: “Ni Argimón, ni Delgado, ni yo somos herreristas". Por otra parte, hace dos semanas los intendentes del oficialismo realizaron una conferencia de prensa en la casa del Partido Nacional en Ciudad Vieja y se manifestaron "dispuestos a debatir", en especial con sus pares frenteamplistas, algo que fue desestimado explícitamente por Andrés Lima (Salto) primero y por Yamandú Orsi (Canelones) después. Los que sí están confirmados, además de Pereira versus Umpiérrez, son los debates entre los senadores Gustavo Penadés (Partido Nacional, Herrerismo) y Mario Bergara (Frente Amplio, Convocatoria Seregnista Progresistas), y entre Jorge Gandini (Partido Nacional, Por la Patria) y Alejandro Sánchez (Frente Amplio, MPP). El primero será organizado por la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) el 7 de marzo. El segundo tendrá dos instancias: un primer debate en El Espectador el 10 de marzo y otro el 16 de marzo organizado por CUTA. También hay otros canales y radios organizando debates entre diputados.