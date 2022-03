Pereira ratificó acuerdo de debatir con Iturralde y explicó por qué negó intercambio con Mieres

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, ratificó que acordó un debate por los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se pretenden derogar, con el presidente del directorio nacionalista, Pablo Iturralde. Las declaraciones, en la noche de este lunes, ocurrieron luego de que el dirigente blanco lo negase en las últimas horas.

“Un debate que estaba conversado era con Iturralde, que ahora niega (…) Me dijo que estaba dispuesto, que dejara pasar esta semana y la próxima discutíamos las condiciones y el lugar en que lo íbamos a hacer”, señaló el expresidente del PIT-CNT en rueda de prensa.

Además sostuvo que el Partido Nacional (PN) “tiene que definir” acerca de los intercambios; “que le respondan a la ciudadanía si quieren debatir o no. Quien construyó la ley fue el PN, y particularmente (Luis) Lacalle Pou. Que estas partes debatan es lo más sustancial”, expuso.

Por otra parte, explicó que no intercambiará acerca de los artículos de la LUC con el ministro Pablo Mieres porque no “cree” que el ministro “haya hecho una ley de tan mala calidad”, sino que fueron otros actores. “Yo respeto mucho a Mieres en lo personal, en lo político y en lo profesional. Pero no creo que haya hecho una ley de tan mala calidad como esta”, insistió.

Además, el dirigente frenteamplista criticó que el oficialismo no debata con expertos ni con organizaciones sociales “muy representativas de la sociedad”. “Están cercenando el debate y hay que hacerse cargo cuando uno cercena el debate (…) Es de gravedad no debatir con expertos”, acotó.

Pereira recordó que está previsto un debate además con el intendente de Rocha e impulsor por el No a la derogación de 135 artículos, Alejo Umpiérrez, en ese departamento esteño.