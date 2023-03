Alemania y Portugal aceleran el envío de los tanques Leopard 2A6 a Ucrania

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, anunció que tanto Alemania como Portugal entregarán a Ucrania los sofisticados tanques Leopard 2 antes de finales de este mes.

Pistorius lo hizo en Estocolmo, este miércoles, en el marco de una reunión informal de los ministros de Defensa de la Unión Europea, con la participación del secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, así como una delegación de las Naciones Unidas.

El motivo del encuentro estuvo centrado en el apoyo militar a Ucrania. Un mes atrás, el propio Pistorius se había trasladado a Kiev donde se reunió con el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, quien sólo pudo tener una foto con su par alemán, pero sin precisiones acerca de cuándo y cuántos serían los blindados que recibiría el ejército ucraniano.

En ese momento, hubo un comunicado conjunto de los ministros de Alemania, Holanda y Dinamarca que se comprometían al envío de un centenar de Leopard 1 A5 “en los próximos meses”. Se trata de blindados de la misma fábrica alemana, Krauss-Maffei-Wegmann, aunque un modelo anterior al que ahora se anuncia.

El 23 de enero, el semanario alemán Der Spiegel, dio cuenta de que el gobierno alemán autorizaba el envío de los Leopard. Dado que es un vehículo de fabricación alemana, era un requisito para que otros países miembros de la OTAN pudieran también enviar los Leopard.

Uno de los inconvenientes que enfrenta la OTAN con los Leopard 1 es que sus miembros no cuentan con la suficiente munición para alimentar los cañones de 105 milímetros, que son el arma principal de ese vehículo cuya fabricación comenzó en 1965. El arma principal del Leopard 2, en cambio, es un cañón de 120 milímetros, su fabricación data de 1970, y la mayoría de los miembros de la alianza atlántica compraron ese modelo y se abastecieron de munición para esas piezas.

Al respecto de los Leopard 1, cabe consignar que cuando el canciller alemán hizo una pequeña gira por la Argentina, Chile y Brasil, los días 28 y 29 de enero pasado (o sea, apenas cinco días después de conocerse la disposición de mandar Leopard 1 a Ucrania), Scholz se mostró en lugares emblemáticos de los Derechos Humanos junto a los presidentes de la Argentina y Chile, mientras que repudió junto al brasileño Lula el intento de copar el palacio de gobierno en Brasilia por parte de seguidores de Jair Bolsonaro el 8 de enero.

Lo que también habló Scholz con Lula, y tuvo mucha menos difusión periodística, es que el canciller alemán le pidió al mandatario brasileño que exportara munición de los Leopard 1, un tanque que tiene el ejército brasileño. Lula le dijo que su país no iba a involucrarse en la guerra y que no iba a aportar material militar para ninguno de los dos bandos.

De allí que la OTAN acelerara el envío de los Leopard 2, con cañones más potentes y de mayor alcance, pero no informó respecto del lote del modelo anterior, cifrado en un centenar a principios de febrero. La alianza atlántica tiene munición del Leopard 1 pero de ningún modo va a desabastecerse de ella, porque así son los protocolos de defensa y porque la tensión en esa región hace que la mayoría de los países de la OTAN, incluyendo a Gran Bretaña, aumentaran sus dotaciones y presupuestos militares.

Pistorius dijo a la prensa en este encuentro en Estocolmo: "Les puedo informar que los 18 Leopard 2A6 alemanes y los tres portugueses serán trasladados antes de finales de mes a Ucrania junto con sus tripulaciones, entrenadas de forma que puedan ser desplegados en zonas de combate".

El ministro, socialdemócrata al igual que el canciller Scholz, subrayó además que Alemania es uno de los países que más están haciendo por adiestrar a efectivos ucranianos en el manejo de armamento moderno y recordó que antes de fines de año “se habrá formado a 9.000 soldados” ucranianos.

Alemania tomó el compromiso este miércoles en Estocolmo de entregar “aproximadamente unos 60 carros de combate modernos” a Kiev como parte de una coalición que incluye a otros países como España, Portugal, Noruega, Canadá y Polonia, sin especificar cuántos de ellos serán Leopard 2 y cuántos Leopard 1, ni cuántos aportará cada país.

Sí es importante recordar que fue Polonia, ex integrante del Pacto de Varsovia, aliada a la Unión Soviética, la primera nación del grupo que ya suministró cuatro Leopard 2 en el mes de febrero. A su vez, tiene previsto enviar otros 10 esta semana. Polonia tiene frontera con Ucrania y muchos civiles que huyeron de la guerra están en territorio polaco.

Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, envió notas diplomáticas a todos los países que enviarán tanques a Ucrania. En esas notas advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

El ministro de Defensa de Rusia, Serguei Shoigu, dio cuenta de los avances de las unidades militares rusas y de las tropas de la llamada República del Donbás, en distintos puntos de esa región del este ucraniano. Desde hace dos meses, tanto el grupo Wagner, que depende directamente del Kremlin, como el Ejército, a cargo del ministro de Defensa ruso, están avanzando en la periferia de Bajmut y dieron cuenta de haber tomado varios de los barrios del noreste de esa ciudad.

Respecto de esta batalla, que lleva más de dos meses y es la más encarnizada en el más de un año que lleva la guerra, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo: "No podemos descartar que en los próximos días" Bajmut caiga en manos de las tropas rusas. Agregó que ello "no necesariamente refleja un punto de giro en la guerra, pero pone de relieve que no podemos subestimar a Rusia".

(Con información de AFP, Sputnik y Der Spiegel)