Alex Caniggia dio detalles sobre su pelea con Mariana Nannis: "Mi vieja para mí ya no existe, le hice la cruz"

El mediático e influencer argentino Alexander Caniggia compartió un video en sus redes sociales en el que contó los detalles de la dura pelea que tuvo con su madre, Mariana Nannis, por el departamento en el que vivía en Buenos Aires.

"Storytime de cómo mi vieja me echó del departamento. Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice: ‘Voy para allá. Voy por el divorcio con tu viejo. En tres días llego, tenés que irte del departamento'”, empezó a relatar Caniggia en un video que publicó en su cuenta de Tik Tok y que tituló: "Mi vieja la lacra me echó del departamento. Escuchen bien la historia. ¿Qué opinan?".

El hijo de Nanis y Claudio Paul Caniggia explicó que en ese momento estaba viviendo en el departamento junto a su pareja, Melody Luz, y estaban esperando el nacimiento de su primera hija: Venezia.

“'Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho'. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: ‘Te alquilo el departamento. ¿Qué me hacés? Mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba’”, continuó relatando la conversación telefónica que tuvo con su madre.

“Me echó. Bueno, nos reputeamos. 'Metete el depa en el orto'. Y pum, me mudé. A todo esto, lo peor fue es que cuando vino nunca vivió en el departamento. No sólo eso. Yo venía pagando las expensas y cuando me echa, escuchen bien, me echa y después el abogado inútil que tiene lo llama a mi representante, El Foca, y le dice: ‘Che, ¿Alex puede seguir pagando las expensas?’. Y yo me quedé como ‘¿What?’”.

Finalmente, el mediático argentino se mostró molesto porque –según dijo– si bien Nannis ya estaba en Buenos Aires cuando nació su nieta no fue a verla al hospital ni felicitó a los padres.

"Ni siquiera se preocupó a ver la panza, a ver la nieta. Ni me felicitó, ni felicitó a mi mujer, nada. O sea, nació y ella estaba acá y ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre. O sea, ¿ustedes pueden creerlo? Quiero comentarios a ver qué la gente piensa. Así que esto no se lo voy a perdonar a mi vieja nunca en mi vida, para mí ya no existe, le hice la cruz”, concluyó.