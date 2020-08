Alex Silva: la remó en la C, sufrió en Quilmes y brilla en Progreso

Último partido del Clausura 2009. Nacional está enfocado en las semifinales de la Copa Libertadores contra Estudiantes y presenta ante Central Español un equipo alternativo. Obdulio Trasante es el técnico palermitano y a los 77 minutos manda a la cancha en lugar de Marcelo Durán a un botija de 18 años y 1,90 metros de estatura formado en el club. El partido termina con goleada, 3-0 con tantos de Fabián Coelho, Durán y Gonzalo Da Luz. Así comenzaba su recorrido el actual centrodelantero de Progreso.

Nacido en el Cordón, Silva nunca se animó a entrenar básquetbol aunque es hincha del club. Su amigo Brian García, que el lunes volvió a ponerse la camiseta del celeste en El Metro, ya le prometió una camiseta.

Pasó por varios clubes de baby fútbol. En Deportivo Uruguay y Urreta fue donde más tiempo se quedó.

Diego Demarco fue quien lo llevó a Central Español y ahí se formó con sus enseñanzas y las de Gustavo Ferreyra, Fernando Helo. "Trasante fue el que me subió a Primera y a él le debo haber firmado mi primer contrato de profesional. Un tipo de principios, bohemio, nunca más lo vi; un fenómeno", cuenta Silva a Referí en su cooperativa de vivienda ubicada en el Paso Molino.

Diego Battiste

Contra Cerro, una pesadilla

En el primer partido de la temporada 2009-2010, Silva saltó a la cancha como titular y fue protagonista de una memorable gesta palermitana. El equipo perdía 2 a 0 contra el River Plate de Juan Ramón Carrasco y a pesar de las expulsiones de Fabián Coelho, Nelson Semperena, Juan Tejera y Alexis Bayón pudo empatarlo 2 a 2. Silva descontó cuando estaban con 11 y Sergio Pérez lo empató en tiempo agregado.

Pero así como el fútbol reparte alegrías también reparte tristezas. En 2011 el equipo descendió y Silva quedó libre. "Me tocó compartir equipo con jugadores importantes como Ismael Espiga y el Chorri Palacios que fue el goleador en el campeonato que nos fuimos al descenso, un disparate lo que jugó ese torneo". En el palermitano hizo dos goles en 16 partidos.

"Quedar libre fue uno de los momentos más complicados de mi carreta. Tenía 20 años, había jugado toda la vida en Central y me daba ir a otro equipo". Pero recaló en un lugar donde supieron cobijarlo: Boston River, entonces en Segunda División y gerenciado por un grupo argentino con Martín Cardetti a la cabeza. mucho miedo, timidez, vergüenza y me costó irme a Boston River, venían de perder con Cerro largo el ascenso, con Cardetti estaba gerenciado, estuve dos años más (23 partidos, un gol).

Cuando se le terminó el contrato estuvo tres meses sin equipos. Tiempos de mucha incertidumbre. Hasta que un día el capitán de Oriental de La Paz, Carlos Brum, lo invitó a jugar la Liguilla de la Divisional C. "No me tocó jugar la parte más brava del torneo, sino la definición que se jugaba en canchas de equipos de Primera. Me fue bien, hice unos cuantos goles".

Parrillas One de Honduras fue en 2014 su primera salida al exterior. "El dueño tenía una casa de repuestos con ese nombre. Jugué un solo partido y me rompí el quinto metatarsiano, no ligué".

Tuvo que volver a Uruguay a remarla. Primero en Villa Española y luego en Oriental, ambos en la Segunda División Profesional.

En el Villa metió cuatro goles en 13 encuentros y en Oriental siete en siete. Ñublense de Chile (1 gol en 13 partidos en 2016) fue su nueva experiencia internacional en 2016. "Creo que tras volver de Chile mi carrera hizo un clic", confesó.

Tras seis meses en Torque (el segundo semestre de 2016) volvió a cumplir el anhelo de jugar en Primera División. Rampla Juniors confió en su poderío goleador con Fernando Araújo como entrenador y luego con Luis "Ronco" López. Fue el goleador del equipo en la temporada 2017 con 11 goles en 29 partidos.

11 goles con Rampla Juniors en 2017

La vidriera de Primera lo llevó a Argentina donde defendió a Quilmes en el Nacional B. "Un equipo grande para la categoría, si nos iba mal no podía salir a tomar un café por el fanatismo de la gente". Estuve seis meses y solo cobró un par. "Tuve que rescindir contrato porque la estaba pasando realmente mal".

Entonces Juan Ramón Carrasco apostó por él para jugar en Fénix. Jugó 34 partidos y marcó nueve goles entre el segundo semestre de 2018 y 2019. "Me sorprendió mi salida de Fénix porque estuve un año y medio. Juan Ramón me hizo renovar por un año más, jugué siempre con él, creo que lo hice de buena manera, peleamos el Apertura 2019, pero Juan es así, empieza a cambiar y así como se cierra una puerta se abre otra. Lo tomo como de quién viene porque no me sorprendió. Juan es un técnico particular, distinto, confió mucho en mí y trabaja con mucho énfasis en ataque y es muy exigente: con 20 años no sé si lo aguantaba".

Diego Battiste

Con Fénix, un fijo en ataque de JR

Leonel Rocco lo llamó personalmente para sumarlo al proyecto de Progreso que a comienzos de año vio partir a Gustavo Alles rumbo a Deportivo Cuenca.

Durante la semana pasada, en la charla de video previa al partido contra Cerro, el DT sorprendió al plantel diciendo que Alex Silva era "habilidoso". "Mis compañeros lo tomaron en broma y me dijeron que no me la creyera". Pero Silva no les hizo caso. El domingo, contra Cerro en el Paladino, se combinó con el chileno Gonzalo Jara para marcar un gol de antología.

"Fue una jugada tras un lateral ofensivo nuestro, yo me posteo, Gonzalo me está mirando, me la da e intento aguantar la marca cuando justo veo de perfil que pasa rapídisimo al lado y me grita. Como tenía defensores atrás la pisé para que la pelota no rebotara y tiré el taco. Gonzalo hizo un golazo", contó Silva que antes había abierto la cuenta con un implacable cabezazo.

El centrodelantero de 29 años lleva tres goles en cuatro partidos y está segundo en la tabla de artilleros que comanda Gonzalo Bergessio con seis tantos en cinco juegos. También tienen tres tantos Mathías Acuña (Wanderers), Renato César (Rentistas) y Maureen Franco (Fénix).

"Creo que los próximos tres partidos que se nos vienen van a marcar para qué estamos para este campeonato. Si ganamos siete de esos puntos, vamos a pelear bien arriba y la idea en Progreso es igualar o mejorar lo que se hizo en la temporada pasada". El miércoles el gaucho visitará a Defensor Sporting, el sábado serán locales contra Danubio y en la semana próxima los espera Nacional. Silva se tiene fe.