Alfa de Gran Hermano visitó Uruguay y aclaró cuál es su vínculo con una exparticipante

Uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano, Walter Santiago, más conocido como "Alfa", llegó este miércoles a Uruguay donde participó del programa La mañana en casa de Canal 10.

El hombre de 61 años cenó el miércoles en un restaurante de Punta Carretas junto a un amigo y una asistente de prensa.

"Alfa" viajó en Buquebus y dijo que la visita serviría para "ir cerrando" un "gran capítulo" de Gran Hermano.

En su visita al programa, recordó su pasaje por la casa, su vínculo con Romina y cómo es su vida hoy en día.

Además, fue invitado a hacer panes caseros, algo que habitualmente preparaba en la casa de Gran Hermano. "Jamás utilicé una receta", contó.

"Eran unos vivos bárbaros. Robaban la comida, la escondían", recordó. "Un día me cansé y dije: 'voy a afanar yo también'", agregó, quien también había estado en Master Chef, el otro reality show que transmite Telefe.

Alfa fue entrevistado por Kairo Herrera donde habló sobre su vínculo con Romina Uhrig. "Que vos tengas otros ideales, no significa que seas mala persona. Cada cual tiene que respetar (...) Si hay respeto y se pueden compartir y exponer las ideas que uno tiene sin lastimar a otro", comentó sobre las diferencias en la ideología política que tenían entre ambos. Y aclara cómo es el vínculo en la actualidad: "Romina hoy me llama por teléfono y me invitó a comer a la casa. Y a las hijas las conozco y las adoro".

Además de Alfa, hubo otros participantes que visitaron Uruguay. A principios de abril vino Tomás Holder, quien se quejó de los precios.

Agustín Guardis visitó Montevideo y estuvo en el Parque Central. Esta semana llegó "Nacho" Castañares, quien obtuvo el segundo puesto en el certamen televisivo, y visitó el Campeón del Siglo.