De Alfa a los streamers: quiénes fueron los verdaderos ganadores de Gran Hermano

Primero, los hechos puros y duros: este lunes se terminó Gran Hermano en su regreso triunfal a la televisión argentina y a la uruguaya, y Marcos Ginocchio fue el ganador. El que recibió el 70% de los votos del público, el que se va a llevar una casa y un premio económico de 19 millones de pesos argentinos (que hoy son US$ 48.700, mañana quién sabe).

Pero "el Primo" no es el único ganador del reality show. Y no, no es una referencia a la perra Mora, que lo acompañó hasta que se apagaron las luces de la casa y el salteño de 22 años se despidió a lo Truman Show del escenario principal de un programa que, a lo largo de su duración, dominó buena parte de la conversación mediática y cultural de los dos lados del Río de la Plata a un nivel que no se veía desde hacía una década. Esto, además, a un nivel todavía más amplificado por el desarrollo de las redes sociales y el streaming, que expandieron la cobertura y el seguimiento del ciclo hacía nuevos espacios.

Porque lo cierto es que a lo largo de los meses que el reality show estuvo en pantalla fue dejando a otros "ganadores" que no necesariamente se llevaron el premio grande —o que incluso ni siquiera eran concursantes— pero que ganaron fama, se consolidaron ante el público o pasaron a tener un lugar en el imaginario colectivo.

Así que este es un repaso por los que capitalizaron su paso o su vinculación con Gran Hermano. Por los otros ganadores, y quizás, los verdaderos triunfadores de todo el asunto.

Julieta

Julieta terminó en tercer lugar

La concursante que quedó en tercer lugar dejó en su paso por la casa frases memorables y virales ("fuera malas vibras" y "se cayeron las caretas"), un presunto accidente escatológico que se convirtió en un hito de esta edición, proporcionó contenido durante toda su estadía en la casa y construyó un personaje público querible que seguramente le permitirá convertirse en una celebridad hecha y derecha de ahora en más.

Daniela

Somos 60.000!!! Gracias #GranHermano por tanto , festejando en #Lollapalooza con ustedes que los amo demasiado 💖 pic.twitter.com/qMdXtx7iKc — Daniela Celis 🖤 (@Danielacelis_01) March 17, 2023

Otra participante que aseguró su popularidad de cara al futuro fue Daniela Celis. Con sus dos pasajes por la casa, "Pestañela" se ganó el cariño de buena parte de la audiencia, como ha demostrado en algunas apariciones públicas recientes en las que las masas se volvieron locas con su presencia. No al nivel de Messi en su visita actual a Argentina, pero sí como para asegurarle un futuro como figura mediática.

Alfa

Walter Alfa Santiago

Quizás el ganador más grande de todo el ciclo. Fue EL personaje de esta edición de Gran Hermano, y ya desde su entrada a la casa se llevó unas cuantas miradas, y no solo por su peculiar vestuario. Generó amores y odios, un juego online, momentos espectaculares del juego, una foto con Robert Pattinson, una mitología propia con sus presuntos romances con celebridades, su estilo de vida de veterano rancio y fiestero, y hasta tuvo un cruce legal con el presidente argentino Alberto Fernández. O sea, ¿qué más se necesita? Se lo tome o se lo deje, Alfa ganó desde que alguien en el casting redondeó su foto con un círculo rojo y dijo "este".

Coti

Instagram @cotyrommero

Coti de Gran Hermano

La villana favorita de esta edición apeló a ese rol para ganarse el título no oficial de una de las jugadoras más recordadas de esta edición, y apostó a esa faceta controversial al salir de la casa, al punto que según el conductor Ángel de Brito, hay posibilidades de que se incorpore al ciclo de chimentos/escándalos variopintos que conduce, LAM.

Nacho (y su padre)

Gran Hermano

El medallista de plata de GH disparó la cuenta de seguidores en sus redes sociales, lo que seguramente le vendrá muy bien a su carrera como creador de contenido. El hispano-argentino-uruguayo generó un grupo de fanáticos bastante fiel que lo llevó hasta la final, y tiene posibilidades de capitalizar esa fama de ahora en más, al igual que su padre, el actor/peluquero Rodolfo, que también estuvo en la casa y generó su propio nicho de público.

Yoshi TV

Bautizado por el dinosaurio del mundo de Mario Bros, este canal de la plataforma de streaming en vivo Twitch se convirtió casi desde el inicio de esta edición del certamen en uno de los canales predilectos para seguir el reality show, por más que fuera de forma ilegal y de hecho, eso le impidiera transmitir las últimas emisiones. El canal hizo coberturas con humor del programa y el seguimiento de las galas con reacciones en vivo, incorporando así una de las tendencias recientes de los medios que en particular es consumida por el público más joven, y mostrando que el consumo ya no es tan lineal como antes, lo que lleva al siguiente punto.

Los "reaccionadores" y el streaming en vivo

Hasta no hace tanto, la programación televisiva se seguía solo por ahí. Se podía comentar en redes y demás, pero el canal principal era uno. Con la popularización de las plataformas de streaming en vivo, las transmisiones generaron una pantalla paralela, en varios casos con figuras comentando y reaccionando a lo que va sucediendo, un fenómeno del que emergieron nombres como el del español Ibai Llanos. Con Gran Hermano, ese fenómeno fue cooptado definitivamente por la televisión, tanto por la argentina como por la uruguaya. Tanto Telefé como Canal 10, que retransmitió el reality para Uruguay tuvieron streams oficiales, con entrevistas, comentarios en vivo y horas de contenido que complementaron lo que sucedía en el programa central, y trayendo caras nuevas a la pantalla.

El siglo XXI es el siglo de los formatos híbridos, donde ya nada es solo escrito, visual o sonoro, y el consumo transmedia. Ya era hora que la televisión se diera cuenta de eso.

La televisión argentina

Como en su momento pasó en Uruguay con MasterChef, Gran Hermano fue un shock de electricidad para la televisión del país vecino, que desde la última era dorada del imperio Tinelli no tenía un fenómeno masivo y popular de gran escala. Y Gran Hermano lo fue, con cifras de rating apabullantes (la final llegó a superar los 30 puntos), y un seguimiento que volvió a acercar público a la televisión abierta de distintas edades y perfiles.