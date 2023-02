Alfredo Arias explicó las razones por las que el "jodido" La Luz lo obligó a cambiar a línea de tres

El entrenador de Peñarol Alfredo Arias habló tras el sufrido triunfo de su equipo ante La Luz que lo dejó como único líder del Torneo Apertura cumplidas las dos primeras fechas del certamen.

"Lo sufrimos por méritos de rival pero sobre todo, a mi modo de ver, por falencias nuestras, errores en todos los sentidos cuando al partido lo teníamos controlado", dijo Arias a VTV apenas finalizado el juego.

"Los errores mayores fue que perdíamos pelotas en el afán de atacar, pero atacando mal, no tuvimos la asociación de pases debida, no elegimos nunca el pase correcto de tres cuartos en adelante. Este es un rival que no te da continuidad, en un momento había dos caídos en la cancha. A nosotros que queremos continuidad e intensidad nos afectó, pero igual no quiero decir cosas que suenen a excusa. Hicimos un mal partido, pero estos tres puntos los voy a notar, capaz que a otros le falten porque este rival es jodido".

Consultado sobre si el cambio a línea de tres defensores obedeció a cómo juega La Luz, Arias respondió: "Si, pero más que nada por nosotros que veníamos sufriendo el juego aéreo. Teníamos pocos altos en cancha. Quería ver si sorprendíamos, pero hoy los secretos no existen ni entre dos. Lo que venía planteando La Luz cambió porque nos puso dos veloces arriba, uno por derecha para atacar a Valentín. Hubo méritos de ellos y defectos nuestros y en nuestros defectos me incluyo".

"El primer cambio fue porque necesitábamos recuperar la mediacancha y no quería exponer más a Valentín cuando iba arriba y le quedaba la espalda, por lo que puse ahí a Nicolás Rossi. En los otros puse a Saravia para recuperar el medio, puse a Homenchenko de lateral porque estaba más fresco que Valentín, que viene de una lesión y ha jugado los 90' en casi todos los partidos, y volví a línea de cuatro cuando ellos cambian y nos ponen uno por fuera para desbordarnos por izquierda y tenía a Coelho con amarilla y necesitaba un lateral. No puse a Aguirregaray porque recién hizo una práctica de fútbol en la semana con nosotros, y ya lo perdí, una lástima eso", indicó.

"Tenemos que mejorar, el equipo se esforzó y por eso logró el triunfo, más que por jugar bien, pero son tres puntos que los voy a hacer notar", agregó.

Sobre Diego Rolan, quien no entró en la convocatoria, Arias dijo: "La semana que viene va a estar a la orden, llegó con muchos meses que no competía, pero es un jugador muy sano, joven y está muy bien".

Peñarol jugará en la tercera fecha el domingo a la hora 21.00 ante Boston River.