Arias, técnico de Peñarol: "El equipo viene de un semestre duro y están pasando cosas"

El técnico de Peñarol Alfredo Arias, dijo que el triunfo por 2-0 ante Cerro por la primera fecha del Apertura le dio tranquilidad porque "dar el primer paso siempre es difícil, tranquilidad de ganar en confianza para corregir porque hay que trabajar mucho y el objetivo está bastante más adelante".

Leonardo Carreño

Alfredo Arias en su debut oficial con Peñarol

Sobre el funcionamiento del equipo, Arias fue claro: "Están pasando cosas que el equipo entrena en Los Aromos. Jugamos yendo por fuera, luego ir por dentro para encontrar afuera. Cerro presiona con dos arriba, después manda los otros dos. En el primer tiempo no encontramos ese pase fino para Laquintana, pero sabíamos que ahí estaba el partido. No está costando asociarnos. El tiempo es lo más valioso, todos los técnicos queremos tiempo, pero acá hay que ganar el próximo y el próximo. Se suman muchos factores, el mental es importante, el equipo viene de un semestre duro y la confianza no es fácil recuperarla y creo que lo está haciendo".

Luego, sobre la actuación del debutante Matías Arezo, el técnico expresó: "Es un jugador muy bueno, me tocó verlo cuando debutó a los 17 años. Seguramente va a mejorar igual que el equipo".

Arias debutó oficialmente en el equipo aurinegro con tres puntos importantes en el arranque del Campeonato Uruguayo.