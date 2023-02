Alfredo Arias: "Muchos de estos muchachos tenían miedo de salir a festejar las fiestas"

El entrenador de Peñarol, Alfredo Arias, se mostró satisfecho por el triunfo de su equipo ante Boston River por la tercera fecha del Torneo Apertura tras el cual el aurinegro se mantuvo como el único líder, con puntaje perfecto. Sin embargo, el DT manifestó que el equipo todavía no está jugando al nivel que puede con los jugadores que tiene su plantel.

"En un campeonato tan difícil para todos, en que todos los partidos sin impredecibles y difíciles, donde por algo no han podido ganar los demás equipos todos los partidos, me quedo con el haber ganado, en tener la personalidad de a pesar de la presión de tener que ganar, ganamos, ante un rival muy bueno, que ha demostrado en Copa Libertadores que juega bien. Los primeros 70 minutos fueron buenos y los últimos 20 minutos no tan buenos. Uno elige variantes para matar y a veces esos cambios no funcionan o uno elige mal. Los cambios que hicimos eran para atacar más, ser más profundos, tener más seguridad con pelota por los jugadores que elegimos, pero no pudimos", dijo Arias a VTV.

Sobre los cambios que hizo con respecto al partido contra La Luz y en particular la salida de Carlos "Pato" Sánchez, Arias dijo que la razón del mismo fue "técnica" y que cuando entró lo vio "bien, con mucha voluntad".

Sobre el debut de Diego Rolan manifestó: "Le falta, él mismo sabe que le falta, pero necesita empezar a adquirir minutos de fútbol y yo creía que era un momento bueno para ponerlo".

"A Abel lo vi bien, hoy hizo un buen partido. Combinó bien, teníamos como meta encontrar a los 9 y que ellos combinaran entre sí. En el primer tiempo conectaron dos veces, en el segundo tiempo lo hicieron alguna vez más. Abel jugó bien con y sin pelota.. y tuvo la personalidad de tirar el penal cuando venía de errar uno. No es fácil. Aparte de la presión de jugar en Peñarol y tener que ser goleador, es hincha, él se carga con esa mochila extra, pero lo va a hacer bien".

El festejo de Abel Hernández

"En lo anímico estamos bien. Hemos respondido, corrido, mostrado fuerza anímica para salir de baches importantes en algunos partidos. Hoy erramos un penal y nos podía jugar en contra. Hicimos un buen primer tiempo, el segundo tiempo también en su inicio fue bueno. Luego empezamos a ser imprecisos, a no contener el medio, nos empezaron a superar ahí e intentamos variantes que no mejoramos", analizó Arias.

Además del debut de Rolan se dio este domingo el reestreno en Peñarol de Lucas Hernández. Arias dijo al respecto: "Buscamos darle solidez a ese lugar, porque ellos dejaban descolgado a (Cristian) Olivera que nos atacaba ese flanco y tenía que salir continuamente Coelho al mano a mano. Lo había hecho bien, pero no podíamos seguir exponiéndonos y lo pusimos a Lucas que tiene otro oficio defensivo más que el que tiene Valentín y liberamos a Valentín para que él nos diera ese desborde. Pero Valentín viene haciendo una seguidilla de minutos y partidos que vienen tras una lesión y en el mismo testeo semanas sabemos que no puede todos los minutos, porque podemos lesionarlo", dijo el DT.

Posteriormente, en conferencia de prensa, Arias valorizó el triunfo y la racha desde su desembarco en el club. "Hay que poner en contexto una realidad que nos estamos olvidando. Muchos de estos muchachos tenían miedo de salir a festejar las fiestas, hace muy poco tiempo. Es verdad, en este país perdés y no podés salir a hacer las compras y la mayoría de estos jugadores son jóvenes haciendo sus primeras armas y el año pasado no les fue bien, no nos fue bien. Vamos siete partidos. No estamos jugando todo lo que podemos, nuestro equipo puede jugar más y es responsabilidad mía, pero estamos demostrando que merecemos estar acá, peleando por una chance y por el objetivo final".