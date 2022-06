Álvaro Delgado: “Tengo un bibliorato de críticas de Fernando Pereira”

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió este martes a los cuestionamientos realizados por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y dijo que tiene “un bibliorato de críticas” de su parte, y agregó que el dirigente tiene “doble condición”.

“Todos los días es una crítica diferente, tengo un bibliorato de críticas de Fernando Pereira. Fernando Pereira a veces (…) tiene doble condición de mantener la presidencia del PIT-CNT y la presidencia del Frente Amplio”, señaló, al ser consultado por los medios de prensa.

Además, Delgado añadió: “No he encontrado, desde que Fernando Pereira tiene este nuevo rol (por la presidencia del Frente Amplio) un día que elogie alguna medida del gobierno. Ni siquiera aquellas que siguen adelante políticas que generó el Frente Amplio”, expresó.

Consultado acerca de si se amplía una grieta política en el país, el jerarca expuso: “Por nosotros no, nosotros vamos camino a tratar de que en Uruguay no haya grieta. No es cambiar una mitad por otra”.