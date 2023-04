Álvaro Gutiérrez reveló la razón por la que no puso a Franco Fagúndez ante Fénix e Independiente Medellín

El entrenador de Nacional Álvaro Gutiérrez manifestó su alegría por el triunfo ante Independiente Medellín por la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores y destacó la actitud de sus jugadores. Además, reveló las razones por las cuales Franco Fagúndez no jugó los dos últimos partidos ya que ante Fénix, el viernes pasado, estuvo también en el banco y no entró.

"Creo que por cómo se había dado el partido estábamos más para el 2 a 0 que para el 1-1. Eso nos dejó mal, porque Nacional había jugado un partido muy bueno contra un gran rival. Y son las cosas que tiene el fútbol. Al final tuvimos que salir a buscar como sea el partido porque estábamos en casa, sabiendo que podíamos quedar mal parados como la última pelota de Polenta que llegó justito. Me dejó muy contento la actitud de todos los jugadores en cada pelota dividida, de no pesarle cuando tenían que dar un pase arriesgado, de tenerla rodeado entre tres o cuatro jugadores. Eso fue lo que me dejó más contento. El triunfo también. Pero esto hay que consolidarlo día a día", dijo Gutiérrez en conferencia de prensa en el Gran Parque Central.

Consultado por la ausencia de Franco Fagúndez, uno de los jugadores más talentosos que tiene el plantel, respondió: "El otro día iba a entrar, pero por los cambios obligados, por una cuestión o por otra, no entró. Hoy me pareció que el partido necesitaba otra cosa, es un jugador que necesita un tiempo, pero va a ser fundamental. Lo veía en el banco alentando, lo ves en los entrenamientos corriendo... Está luchando otra vez su puesto".

Sobre la inclusión como titular de Yonathan Rodríguez en lugar de Diego "Torito" Rodríguez afirmó: "En ese puesto hay una competencia feroz, está Yona, el Torito, Montiel, Cartagena, ahora a Chagas no lo tenemos. A Yona no lo vamos a tener en el Apertura y era preferible aprovechar la frescura que tenía, porque el Torito venía de jugar 90 minutos el partido anterior".

"Pereiro hizo un muy buen partido, defensivamente corrió mucho, cerró pelotas. Ofensivamente tuvo chispazos interesantes, otras las perdió, pero está en una zona donde debe arriesgar y cuando arriesga y sale bien, da pases de gol. Hoy convirtió", manifestó.

Sobre la vuelta a la titularidad de Diego Polenta afirmó: "Tiene muy buena tenencia de pelota, en corto o con pases largos, y le da una cuota de temperamento importante al equipo".