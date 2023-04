Amenazas a niños para que coman y desperdicio de alimentos: la queja de unos padres que revivió debate sobre alimentación escolar

En la escuela pública y de tiempo extendido Manuel Belgrano, en Parque Batlle, la hora de comer es su talón de Aquiles. Algunos padres denuncian que sus hijos son “amenazados” con que van a ser cambiados a una escuela de un solo turno si no comen todo el plato. La inspección se queja de que se tira demasiados alimentos. Y, entre medio, florece el debate sobre la variedad de los almuerzos y la falta de hábitos alimenticios.

Según la queja de algunos padres, a la que accedió El Observador, a la hora de comer las autoridades de la escuela circulan con una tablet anotando a todos aquellos niños que no quieren comer. A esa lista, dicen, ahora le sumaron las fotos de las porciones casi intactas que son desechadas. Y, según comentan, tras una visita de la inspección la respuesta de los jerarcas fue: “Esos niños que no necesitan la comida deberían cambiar de escuela (a una urbana común sin tiempo extendido y servicio de comedor)”.

El Observador confirmó que la inspección y dirección de esa escuela —del contexto más favorecido de Montevideo— están preocupadas por la cantidad de alimentos que se tiran a la basura, y sobre la falta de hábitos de algunos niños.

Un docente, sin referirse al caso concreto de este centro educativo, explicó: “A veces los padres no se sientan a cenar con sus hijos, solo les dan un celular para que no molesten en casa, le cocinan un pancho o papas fritas y no fomentan el hábito de la correcta alimentación… eso es lo que se intenta en las escuelas y nunca bajo amenazas”.

Algunos padres de la escuela Belgrano admiten esa falta de hábitos, pero entienden que los mismos no pueden adquirirse en un comedor con tablas y caballetes de la década de 1980, un menú que casi no cambia con el correr de las semanas y maestras que están controlando y amenazando a los niños.

La inspección Técnica desconoce si existen tales amenazas. No hubo denuncias ante el programa de Alimentación Escolar y por eso este viernes el inspector departamental visitará la escuela para conocer de primera mano el escenario.

La evaluación del Programa de Alimentación Escolar de 2018-2019 concluyó que, a escala país, el menú ofrecido era adecuado. No obstante, había quejas por la falta de vegetales, los tamaños de las porciones y la temperatura del plato. Ese mismo estudio advirtió de una falta de “educación nutricional”, y que los comedores tercerizados eran los peores evaluados.