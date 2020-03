Amigas que recrean cuadros y un reto para el aislamiento que se hizo viral

El reto del papel higiénico, varios de baile, retos fitness de dominadas, el reto de dibujar un tomate en Instagram y tantos más. Desde hace algunas semanas el aislamiento despertó la creatividad de varios internautas que propusieron todo tipo de desafíos para hacer desde casa. Y la comunidad artística no quedo afuera de esto. El museo Getty de Los Ángeles lanzó la semana pasada desde sus redes sociales un particular reto.

We challenge you to recreate a work of art with objects (and people) in your home.



🥇 Choose your favorite artwork

🥈 Find three things lying around your house⠀

🥉 Recreate the artwork with those items



And share with us. pic.twitter.com/9BNq35HY2V