Análisis de la doble fecha: Brasil sacó ventaja y la fragilidad del cuarto puesto de Uruguay

Después de los dos partidos de la selección por Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 quedó instalada la decepción en el hincha por la actuación de los celestes, al tiempo que los jugadores asumieron su bajo nivel. Uruguay empató sin goles frente a Paraguay de local y ante Venezuela de visitante. Más allá de las ausencias por suspensión (Edinson Cavani), covid-19 (Maximiliano Gómez y Giorgian de Arrascaeta) y lesiones (Darwin Núñez y Cristhian Stuani), los celestes no tuvieron un buen rendimiento futbolístico. Entusiasmó el debut de Facundo Torres en el primer partido, pero no repitió en el segundo. Luis Suárez, el goleador histórico de la celeste, contó con escasas ocasiones para convertir. El equipo no tuvo generación de fútbol en la mitad de la cancha, ni sorpresa por las bandas.

Pese a todo, la tabla de posiciones le hizo un guiño de optimismo. Uruguay empezó la doble jornada (correspondiente a las fechas 7 y 8) en la quinta posición, jugando el repechaje para llegar al Mundial de Catar 2022, y la terminó en la cuarta posición, clasificando directo si todo terminara así. Leé también La manipulación de Infantino, los errores de Tabárez, la crisis de Suárez y los efectos de la pandemia: así destrozan los sueños de Uruguay La combinación de resultados ayudó al equipo que dirige Óscar Tabárez que solo sumó dos puntos. Pero su actual ubicación es muy frágil porque está separado por apenas 4 puntos de los dos últimos que son Venezuela y Perú, y se puede desplomar en la fecha triple de setiembre. Por la forma en que avanza el torneo clasificatorio, desde el tercero al séptimo puesto, nada es definitivo, por eso Uruguay dejó pasar en las seis primeras fechas la oportunidad de despegarse con Brasil y Argentina. Después de la cuarta fecha jugada en noviembre de 2020 y tras el 0-2 ante Brasil en el Estadio Centenario, Uruguay quedó quinto en la tabla. En aquella doble jornada, antes de perder contra los norteños la selección tuvo un gran desempeño en Barranquilla. Goleó 3-0 a Colombia en un estadio que siempre le fue hostil. Fue la última vez que marcó goles. Así quedó la tabla después de la cuarta fecha Equipos Pts Dif. goles Brasil 12 10 Argentina 10 4 Ecuador 9 7 Paraguay 6 1 Uruguay 6 0 Chile 4 0 Colombia 4 -5 Venezuela 3 -4 Perú 1 -6 Bolivia 1 -7 En la fecha 7, correspondiente al quinto partido para todas las selecciones debido al cambio de calendario que hizo la FIFA y jugado entre jueves y viernes de la semana pasada, se registraron los siguientes resultados. Bolivia 3 - Venezuela 1 Uruguay 0 - Paraguay 0 Argentina 1 - Chile 1 Perú 0 - Colombia 3 Brasil 2 - Ecuador 0 Este martes se completó la fecha 8 y se registraron los resultados siguientes. Ecuador 1 - Perú 2 Venezuela 0 - Uruguay 0 Colombia 2 - Argentina 2 Paraguay 0 - Brasil 2 Chile 1 - Bolivia 1 La tabla de posiciones quedó así: Equipos Pts Dif. goles Brasil 18 14 Argentina 12 4 Ecuador 9 4 Uruguay 8 0 Colombia 8 -2 Paraguay 7 -1 Chile 6 0 Bolivia 5 -5 Venezuela 4 -6 Perú 4 -8 Brasil fue el único que ganó el 100% de los puntos, se mantiene como líder absoluto y alargó la distancia con el segundo que es Argentina; de dos puntos que le llevaba tras la cuarta jornada, pasó a seis de ventaja. Argentina, pese a que empató sus dos encuentros y se alejó de Brasil, le sacó ventaja a Ecuador, que sigue tercero. El conjunto ecuatoriano tuvo una pésima doble jornada ya que perdió contra Brasil de visitante y frente a Perú de local en Quito. Aún así, mantiene la ubicación con la que empezó la fecha 7. Uruguay aprovechó que Paraguay perdió con Brasil para arrebatarle el cuarto lugar y la selección que escaló dos posiciones es Colombia. Pasó del séptimo al quinto lugar, con el mismo puntaje que los celestes pero con peor diferencia de goles. La llegada de Reinaldo Rueda a la dirección técnica de los cafeteros en lugar del portugués Carlos Queiroz le dio un envión al equipo, que consiguió cuatro de los seis puntos disputados. Sandro Pereyra / Pool / AFP Matías Viña, titular frente a Paraguay y suplente ante Venezuela Chile, con el estreno de Martín Lasarte, no pudo confirmar de local el buen empate que sacó la semana pasada visitando a Argentina. Volvió a empatar, esta vez de local frente a Bolivia que había empezado la doble fecha en la última ubicación. Ahora la Roja está séptima, aunque apenas dos puntos por debajo de Uruguay y Colombia. Otra selección que ascendió fue Bolivia, que venció a Venezuela en la altura de La Paz y logró empatarle a Chile en Santiago. De la última ubicación pasó a la octava. Venezuela y Perú no lograron recuperarse, aunque los incaicos lograron este martes un triunfo sorpresivo en Quito frente a Ecuador. FIFA debe confirmar el calendario que aprobó en abril, de ser así se jugará una triple fecha. Por el momento, dejó pendiente las quinta (Argentina) y sexta fecha (Bolivia) y las dos que siguen son (novena y décima): Fecha 9 Bolivia-Colombia Perú-Uruguay Chile-Brasil Venezuela-Argentina Ecuador-Paraguay Fecha 10 Colombia-Chile Brasil-Perú Uruguay-Ecuador Argentina-Bolivia Paraguay-Venezuela