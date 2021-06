Analista de CNN volvió al aire tras masturbarse en Zoom

Un colaborador de CNN que estuvo ausente ocho meses tras masturbarse en una conferencia por Zoom con colegas de la revista The New Yorker, volvió al aire este jueves. Jeffrey Toobin, un destacado analista de asuntos legales de la CNN, aparentemente en forma inadvertida se expuso en octubre durante una videoconferencia con colegas de la revista The New Yorker, en la que también trabaja.

The New Yorker lo despidió y estuvo ausente de la red CNN hasta su aparición de este jueves. Toobin, de 61 años, dijo creer que la cámara estaba apagada cuando fue visto masturbándose durante la videoconferencia. "Siento que deberíamos abordar lo que sucedió en los meses desde que te vimos", le dijo la conductora del programa Alisyn Camerota. "¿En qué estabas pensando?". "¡Creí que había apagado el Zoom!", respondió Toobin. "Eso no es una defensa. Fue profundamente estúpido e indefendible. Soy un ser humano imperfecto que compete errores", dijo. Toobin dijo que pasó los últimos meses "tratando de ser una mejor persona. Trato de convertirme en el tipo de persona en que la gente pueda nuevamente confiar". Un portavoz de la CNN confirmó que volverá a su cargo de analista legal en jefe. Además de trabajar en The New Yorker y CNN, Toobin fue fiscal y autor de varios libros. AFP