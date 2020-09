Ancap pagó casi $ 500.000 de sueldo a empleados por cientos de horas extras sin justificación, según director

Una auditoría que realizó Ancap sobre el funcionamiento de la terminal de carga de combustibles del Aeropuerto de Punta del Este detectó “serias fallas” de gestión con su personal. El ente encontró que cuatro funcionarios llegaron a percibir remuneraciones mensuales por hasta $ 490 mil, con un gasto acumulado de $ 81 millones (unos US$ 1,9 millones) en seis años por el pago “injustificado” de horas extras y otras partidas.

Así lo informó a El Observador el director del Partido Nacional en Ancap, Richard Charamelo, quien está a cargo del Comité de Recursos Humanos del ente petrolero, repartición que está revisando el funcionamiento de distintas unidades de negocio del ente con su personal.

El jerarca explicó que estos cuatro funcionarios -que tienen un sueldo base de entre $ 39 mil y $ 52 mil nominales- llegaron a percibir remuneraciones en los últimos seis años entre los $ 350 mil y $ 490 mil mensuales. Charamelo indicó que solo por concepto de sueldos para esos cuatro empleados Ancap gastó unos $ 81 millones desde 2014, que fue desde cuando se decidió realizar el relevamiento.

La terminal de carga de combustible del Aeropuerto de Punta del Este cuenta con una pequeña estación de suministro de combustible para algunas aeronaves que requieren ese servicio.

Los cuatro funcionarios estaban divididos en dos turnos de 8 horas, pero llegado fin de mes tenían en su liquidación entre 150 y 200 horas extras en promedio. “Era una locura gastar esa fortuna en horas extras”, cuestionó Charamelo. Tomando en cuenta otras compensaciones como primas por nocturnidad, y trabajo durante los fines de semana, estos funcionarios llegaban a multiplicar hasta por 10 su ingreso mensual base.

Hasta en pandemia

Uno de los temas que llamó la atención en la investigación que realizó el Comité de Recursos Humanos, fue que en plena pandemia del covid-19 y prácticamente sin vuelos en la terminal de Punta del Este, estos funcionarios seguían facturando horas extras.

Charamelo indicó que eso “ya se corrigió” y que desde mayo estos cuatro empleados solamente están cobrando su sueldo base sin horas extras en el horario de 6 a 14 horas.

El director de Ancap indicó que ahora se está buscando llegar a un acuerdo con el servicio que asiste a las aeronaves en el Aeropuerto de Punta del Este para que después del horario de 8 horas de estos trabajadores, se pueda dejar una especie de camión cisterna para que -si un avión necesita combustible-, pueda tener una opción a cualquier hora para atender esa demanda.

D.Battiste

“Esto claramente fue una falla en la gestión porque el servicio se pudo prestar de una forma distinta haciendo un acuerdo con otra empresa que brinda suministro de combustible al aeropuerto, haciendo turnos flexibles o directamente prever que en el horario de arribo pueda estar un funcionario de Ancap si fuera necesario”, dijo el director.

Por otro lado, Charamelo precisó que esos $ 81 millones que se desembolsaron en los últimos seis años, no incluye la guardia perimetral que prestan otros funcionarios de Ancap que viajan desde Montevideo y cobran un viático por día de poco más de $ 3 mil. “Este es otro gasto extra de la planta que no tiene justificación porque en otros aeropuertos como Carrasco eso no existe”, acotó.

El Comité de Recursos Humanos de Ancap continuará ahora revisando otras unidades de negocios vinculadas a la logística.