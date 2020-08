Ancap realizó compras de crudo casi 30% por arriba de su última referencia

Luego de haber tocado un piso durante la etapa más cruda de la pandemia al caer por debajo de los US$ 20 por barril en abril –que Ancap no pudo aprovechar por tener compras cerradas con anticipación–, los precios del petróleo se afirman arriba de los US$ 40 y tensionan los números del ente ya que también le pega la suba del tipo de cambio.

Según informó la empresa este viernes a través de su cuenta de Twitter, Ancap ha realizado 10 compras de crudo en 2020 cuyos precios en dólares oscilaron entre un piso de US$ 30,8 y un techo de US$ 63,5. La última referencia de Ancap es de enero de 2019 con un petróleo a Brent a US$ 54,5 por barril y un dólar a $ 33,60 (este viernes cerró en $ 42,50). El tipo de cambio acumula una suba de 17% en el último año móvil.

El 70% de la paramétrica de costos del ente depende de esas dos variables. Un aumento de US$ 1 del barril Brent –sobre su referencia– tiene un impacto negativo para el ente de US$ 16 millones, mientras que una suba del tipo de cambio en $ 1 le afecta en US$ 26 millones. La refinería de La Teja procesa anualmente unos 16 millones de barriles por año.

Como Ancap tiene sus ingresos en pesos, lo relevante para la empresa es a cuánto asciende esa factura en moneda nacional. Según datos del ente, el precio promedio de las 10 compras hasta la fecha fue de $ 2.351, esto fue un 28% por encima de su referencia ( $ 1.831).

La mala noticia para los intereses del ente fue la fuerte suba que se dio entre las dos últimas compras que arribaron en junio y julio, respectivamente. La primera (pactada en marzo) se hizo a $ 1.508 por barril, mientras que la segunda (negociada en mayo) fue a $ 2.078.

El presidente de Ancap Alejandro Stipanicic declaró durante la presentación de los estados financieros del ente al cabo del primer semestre que desde el próximo año será la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) la que defina las tarifas para el ente, tras la aprobación de la LUC.

En la misma línea, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, dijo en la presentación de las nuevas autoridades que el principal objetivo de la empresa será el de tener energía a costos menores y con un precio razonable para la producción y la ciudadanía.

“Uno de los costos relevantes es de los combustibles; hay un desafío. Hay que mirar la cadena entera y ver dónde hay posibilidades de mejora”, comentó.

Sin embargo, no está claro aún si las tarifas de los combustibles tendrán o no ajustes en lo que queda de este semestre en curso. La empresa cerró con una pérdida de US$ 42 millones el primer trimestre y debió recurrir a endeudamiento con el sistema financiero para sortear la etapa más dura que dejó la pandemia.

La OPP y el Ministerio de Economía han recortado fuertemente los gastos e inversiones de los entes en 2020. En el caso de Ancap, su presupuesto de inversiones fue topeado en US$ 12 millones, bastante por debajo de los más de US$ 30 millones que tenía previsto en un principio.

Por otro lado, Ancap buscará este semestre una solución definitiva para dejar de perder plata con el negocio del pórtland. Además, esta semana tuvo un nuevo dolor de cabeza al quedar en suspenso el suministro de cal a su único cliente de peso en Brasil, la planta de carbón de Candiota.

Mercado internacional

Las cotizaciones del petróleo bajaron este viernes por perspectivas de una demanda débil según la Agencia Internacional de Energía (AIE).

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en octubre terminó en US$ 44,80 en Londres, en baja de 0,4% sobre el cierre del jueves. En Nueva York en tanto, el barril de WTI para setiembre cedió 0,5%, a US$ 42,01.

Según Paola Rodriguez-Masiu, de Rystad, “los precios sufrieron pérdidas por renovadas inquietudes sobre la evolución de la demanda de petróleo en el mundo”. Ya el jueves las cotizaciones del petróleo terminaron a la baja luego de que la AIE rebajara sus previsiones de demanda mundial de crudo para 2020 y 2021. El miércoles el petróleo había alcanzado su precio más alto desde marzo.

Pero la AIE recortó su estimación de demanda mundial de petróleo a raíz de la persistente fragilidad del sector del transporte, especialmente aéreo, por la crisis sanitaria del nuevo coronavirus.

La demanda de crudo caerá a 91,9 millones de barriles diarios (mbd), es decir 140.000 barriles diarios menos de lo que se preveía hasta ahora, antes de subir a 97,1 mbd el año próximo, es decir 240.000 menos de lo previsto, según las nuevas proyecciones de la AIE, que arrastraron durante dos jornadas el precio del oro negro.

La agencia con sede en París, que aconseja a los países desarrollados sobre sus políticas energéticas, explica en particular haber revisado a la baja sus perspectivas para el año próximo porque “el sector aéreo tardará probablemente más tiempo en recuperarse”.

En efecto, la pandemia de covid-19 ha detenido casi por completo el tráfico aéreo, que se reanuda ahora muy lentamente.

Según estadísticas citadas por la AIE, el tráfico mundial en julio era dos tercios menor respecto de lo normal, luego de caídas de 75% en junio y 79% en mayo.

“China, que fue un motor para los mercados petroleros durante la pandemia, podría bajar sus importaciones porque los stocks siguen en aumento a niveles récord. Eso ocurre en momentos en que la producción de la OPEP sube”, añadió Rodriguez-Masiu. (Con AFP)