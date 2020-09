Ancap definió hacer un llamado para vender su empresa en Argentina

El Directorio de Ancap definió hacer un llamado para vender las acciones de Carboclor, la subsidiaria del ente estatal en Argentina que se dedica a la actividad logística, según informaron fuentes políticas a El Observador.

La decisión que tomó el directorio este jueves da la posibilidad a interesados de competir con la oferta realizada por un grupo árabe, que ofrece US$ 45 millones para hacerse de la mayoría del paquete accionario de la subsidiaria argentina.

Este tema había generado diferencias en la interna del directorio, que había dilatado la definición sobre la venta .

La petrolera había decidido tomarse unos días para corroborar algunos datos básicos sobre la calidad del oferente. Uno de los temas que postergó la decisión fue el origen del grupo, que no es del todo conocido en el mundo energético.

La oferta del grupo árabe está bastante por encima del valor de Carboclor ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina. La colateral de Ancap tiene actualmente 1.091.642.374 acciones ordinarias, integradas y totalmente autorizadas a realizar oferta pública. El viernes, la acción de Carboclor cotizaba en el mercado a 1,76 pesos argentinos. Por tanto, al tipo de cambio oficial, el valor de mercado de la empresa es de unos US$ 25 millones, por lo que la oferta que recibió Ancap para su venta casi duplica esa cotización.

El 84,11% de las acciones de Carboclor pertenecen a Ancsol, una sociedad anónima que tiene Ancap para gestionar este negocio. El restante 15,89% corresponden a accionistas minoritarios.

Ancap había intentado vender en el pasado la subsidiaria en particular cuando pidió la quiebra para dejar la pata industrial en mayo de 2017.

En 2019, la subsidiaria de Ancap terminó con una ganancia de 78,6 millones de pesos argentinos (US$ 1,3 millones al tipo de cambio cierre de ese año), según su último balance. De esa forma, la compañía completó dos años consecutivos con números positivos tras ganar US$ 5,9 millones en el ejercicio 2018. Entre 2013 y 2017 la empresa acumuló pérdidas por US$ 66,4 millones.

La empresa tiene un puerto sobre el río Paraná en la ciudad de Campana, que es su principal activo.

La nueva administración de Ancap ya había anunciado su intención de eliminar las pérdidas en unidades de negocios deficitarias como el cemento pórtland o mejorar la eficiencia de otros productos como la producción de biocombustibles con Alur.

La decisión que tomó el Directorio de Ancap aún no se oficializó y este jueves se redactaba el llamado, dijeron los informantes a El Observador.