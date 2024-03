Ancelotti: "Nunca he visto un jugador tan perseguido como Vinícius"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que "nunca" ha visto un jugador "tan perseguido" como Vinícius, señalando que "todo el mundo tiene que cambiar la actitud" contra él, y ha afirmado que el equipo ha bajado "un poco el nivel" y que deben "mostrar otra actitud e intensidad" en el partido de este domingo ante el RC Celta.

"He mirado atrás y nunca he encontrado un jugador perseguido como Vinícius. Le dan patadas, le pitan, le insultan... ¿Qué tiene que hacer? Él marca goles y nos da asistencias. ¿Y tengo que hablar con él por su actitud? No. Todo el mundo tiene que cambiar la actitud que tiene contra Vinícius, porque nunca ha pasado, en mi historia personal, que un jugador de gran talento sufra las cosas que está sufriendo y que ha sufrido Vinícius", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recordó lo ocurrido con el brasileño ante el Rayo Vallecano. "Yo no me olvido. En Vallecas le dieron un golpe de karate en la cabeza, ni una amonestación, y ahora todo el mundo pide que le saquen tarjeta roja porque ha empujado a un rival del Leipzig... Cuando hagamos una evaluación no tenemos que meter camisetas", subrayó.

Por otra parte, el técnico italiano mostró su desacuerdo con la sanción de dos partidos a Jude Bellingham. "Hemos recurrido porque creemos que la sanción es exagerada, porque no fue un insulto, como estaba escrito en el acta. Han valorado la manera agresiva de acercarse al árbitro. Espero que no le hayan tomado la matrícula, porque Bellingham es un jugador que a veces protesta, pero muchos de manera más exagerada que él. Seguimos pensando que la sanción no es correcta", expresó.

El preparador madridista habló también del estado actual del equipo. "Después del partido del Girona, que fue el mejor de la temporada, sufrimos un poco más. Puede ser que hayamos bajado un poco el nivel, y esto nos hace pensar en qué debemos hacer mejor, qué no hemos hecho bien, y a partir de ahí, mejorar. No estamos muy preocupados, pero evaluamos bien la cosa, con crítica. La evaluación del partido del miércoles ha sido bastante sencilla entre nosotros, ha faltado intensidad y actitud. Mañana tenemos que meter intensidad y actitud", apuntó.

Sobre este bajón de juego, cree que fue "algo psicológico". "El éxito de esta temporada hasta ahora ha sido por el gran compromiso del trabajo defensivo; a pesar de las lesiones, hemos tenido una gran actitud colectiva que nos ha permitido muchas veces tener la portería a cero y sacar los partidos con buenos resultados. Dicho esto, la eliminatoria contra el Leipzig no la hemos tenido en peligro ni un minuto. Siempre tuvimos un gol de ventaja después de que Brahim marcase el gol en Leipzig", manifestó.

"Hemos bajado un poco, pero jugar menos partidos nos ha permitido recuperar a casi toda la plantilla. En el parón recuperaremos a Militao y Courtois, y esto es bueno para preparar bien el final de la temporada", prosiguió. "Puede ser que una pequeña ventaja te baje el nivel de tensión y de intensidad. El equipo jugó poco preocupado. No creo que sea cansancio psicológico, salimos un poco más pensando en que teníamos la ventaja. Yo no sé cómo preparar un partido así: me ha pasado ante el Schalke; ante el Chelsea, cuando teníamos doble ventaja... No puedes decir 'no pienses en la ventaja' porque sólo piensas en la ventaja", añadió.

Además, reiteró que "LaLiga sigue abierta". "Somos conscientes de que tenemos ventaja, pero la ventaja la puedes manejar sólo si sacas lo mejor en cada partido. Es obvio que LaLiga está abierta; hasta que las matemáticas digan lo contrario, tienes que pelear todos los partidos. Cada partido es muy complicado sacarlo adelante", explicó.

"En este periodo todo el mundo se juega mucho: se juega mucho el Celta, nos jugamos mucho nosotros... Estamos más involucrados que nunca, tenemos que mostrar otra actitud e intensidad. En el último partido no lo hicimos bien. Frente a nuestra afición tenemos que mostrar una cara diferente", continuó.

Además, adelantó que hará cambios en el once ante los gallegos. "Sabéis lo que decía Toshack, no tengo que repetirlo. Pienso más o menos lo mismo. Puede que el miércoles quiero cambiar a todos, el jueves un poco menos, el domingo... Algunos cambios haré, porque tengo que notar un poco de frescura", afirmó.

En otro orden de cosas, rechazó hablar sobre la posibilidad de que Brahim Díaz juegue con la selección de Marruecos. "No hemos hablado de eso, es un tema personal. Creo que lo está pensando, pero no lo he hablado con él", desveló.

Por último, Ancelotti tampoco quiso opinar sobre las declaraciones del delantero del Celta Iago Aspas, que aseguró que en caso de que llegue Kylian Mbappé a LaLiga "el pastel" deben repartírselo entre todos los equipos. "Es un tema que no entiendo, así que no tengo nada que decir. No he entendido las palabras de Aspas", finalizó. Europa Press