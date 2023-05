Andrés Lima tras la contratación directa de su cuñada en la Intendencia de Salto: "Me equivoqué"

El intendente de Salto Andrés Lima admitió su error luego de haber contratado a su cuñada para un cargo en la comuna que dirige.

"Me equivoqué", dijo en entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12). "No tengo problema en decir que me equivoqué. Cuando me equivoco, y me lo hacen ver, no tengo problema en reconocerlo. A partir de reconocer los errores uno puede enmendarlo", declaró.

El jerarca firmó la designación directa de su cuñada Lorena Fernández, quien ingresó a la comuna a través del área de Recolección y luego pasó a desempeñarse en la dirección de Vivienda.

"Precisaba hacer una especie de puente mientras le salía otra oportunidad laboral", había dicho el jerarca al ser consultado por El Observador a principios de marzo.

Lima aseguró que Fernández renunció "el 26 o el 27" de febrero a la comuna dado que consiguió otro trabajo.

Según Lima, su cuñada ingresó en el segundo semestre del 2021 como Grado 3 en la escala de sueldos. Se trata del menor de los escalafones, correspondiente a un obrero de oficio, por el que se perciben $36.115 por 40 horas semanales de trabajo.