Ante interés de "aislarse" en balnearios, inmobiliarias no aceptan más alquileres

La pandemia ha generado reacciones de todo tipo. Una de ellas alarmó a las cámaras inmobiliarias de Uruguay: las solicitudes que llegaron de parte de uruguayos y extranjeros para alquilar y recluirse en propiedades de balnearios del este y hasta chacras en el interior profundo, con la intención de minimizar las posibilidades de contagio que existen de las ciudades.

En la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este - Maldonado los efectos del coronavirus se hicieron sentir antes de su llegada al país. Cuando el caos se apoderaba de algunos países de Europa, las inmobiliarias notaron que buena cantidad de los interesados en alquilar provenían de aquel continente. En tanto, una vez que el virus se instaló al otro lado del Rio de la Plata, se empezó a notar la llegada de argentinos, contó el presidente de la cámara, Javier Sena. "¿Cómo te das cuenta? Porque te piden para alquilar por dos o tres meses", remarcó. También dijo que hasta hace pocos días se recibían pedidos de alquiler para Semana Santa.

"Estamos en un estado de pensar que no es el momento de hacer vacaciones. Hoy es más importante la salud que agarrar un mango", subrayó.

Sena dijo que precoupa la gente que llega a la zona a quedarse en apartamentos y no hace la cuarentena. "Ahí tenemos que dar cabida a la policía. Es un trabajo sumamente arduo y complicado, porque hay gente que no toma esto en serio y sale de sus casas y hace cosas", añadió.

Fue por esto que desde esta cámara, y a petición también de la Dirección de Salud del departamento, se exhortó a los operadores inmobiliarios de la zona y colegas de todo el país a no aceptar más alquileres ni abrir oficinas hasta después de Semana Santa. "Estamos diciendo que no porque es un riesgo enorme hoy por hoy trabajar co gente que puede tener el virus. En Maldonado tenemos dos sanatorios y un hospital. Si se desata la pandemia acá no vamos a dar abasto", señaló Sena.

Otra preocupación son aquellas personas que no viven en estas zonas pero que tienen propiedades y deciden trasladarse. Sena sugiere que hagan la cuarentena en el lugar donde viven para evitar que el virus se propague hacia otras partes del país. Señaló que muchos argentinos con casas en Punta del Este cruzaron la frontera antes de su cierre para ·"escapar" de las grandes ciudades.

"Exhortamos a que se tenga conciencia que estamos en un problema grave y debemos tener la posibilidad de que el destino turístico del país no se perjudique más de lo que está perjudicado. No queremos que haya una pandemia en Salto, en las termas ni en Punta del Este ni en La Paloma. Esto va a perjudicar más al país", indicó.

Pedido a los portales

Las cámaras inmobiliarias de todo el país publicaron una declaración conjunta en la que se solicita a los portales inmobiliarios la suspensión del cobro de tarifas asociadas a su servicio, hasta que culmine la emergencia sanitaria.

"Es evidente la nula actividad generada por la cuarentena que se ha autoimpuesto la población y la inutilidad, por tanto, de los servicios de comunciación de ofertas hasta tanto no se normalice la situación. Confiamos en contar con su colaboración para superar esta difícil coyuntura", señala el comunciado.