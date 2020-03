Para hacerle frente al encierro: todo lo que podés hacer y ver desde tu casa

Cultura desde casa

Para verlo todo ya está en marcha Solís TV

En tiempos de coronavirus, nada mejor que ver espectáculos sin salir de casa y por eso surge Solís Tv, que de miércoles a domingo ofrece una variada programación con conciertos, obras teatrales, documentales y conferencias. Los contenidos se podrán disfrutar con acceso libre a través del canal de Youtube del teatro y de su página web (teatrosolis.org.uy). Además, el público se puede suscribir a través del canal de Youtube del teatro en Youtube.com/TeatroSolisComunica, para activar una notificación cada noche o a través del Whatsapp (099186951) para recibir un enlace por día. Treinta minutos antes de los shows, cada artista lo presentará a través de la cuenta de Instagram del Solís. El sábado 28 de marzo a la hora 21 se emitirá Disco Remix, el concierto de la nostalgia de la Banda Sinfónica de Montevideo junto a DJ Paola Dalto. El domingo 29, también a las 21, Muñeca Rota, una obra de teatro policial, de Lucía Trentini.

📣Ya podés ver el trailer de Debutantes. Esta noche disfrutaremos del primera parte en SolísTV #DesdeCasahttps://t.co/OxZrdcbY4P — Teatro Solís (@TeatroSolis) March 26, 2020

Por otro lado, para todos los fanáticos de las artes escénicas llega Cultubers, una propuesta del Teatro Solís para disfrutar desde el hogar en tiempos de pandemia. Para participar de esta idea que promueve encuentros y talleres virtuales sobre teatro, danza,música y cine, solo hay que tener conexión a Internet y una cuenta de Gmail. Inicia este 2 de abril, a la hora 18. Inscripciones en la página web del Teatro Solís hasta este domingo 29 de marzo.

Cine

Tus padres volverán

Película documental uruguaya dirigida por Pablo Martínez Pessi. En 1983 un grupo de 154 niños volaron solos desde Europa a Montevideo. Eran hijos de exiliados políticos de Uruguay, que imposibilitados de regresar a su país enviaron a sus hijos a conocer a sus familiares y su lugar de origen. Hoy, seis de ellos recuerdan el día que una multitud los recibió cantando. Se pude disfrutar online y gratis en Vimeo.

Bastardos sin gloria

Otra opción para cuidarse sin aburrirse es la televisión por cable. En este sentido, destaca la película Bastardos sin gloria, de Quentin Tarantino, este sábado 28 de marzo, a la hora 23.35, por Cinecanal. En la Francia ocupada por los alemanes, Shosanna Dreyfus presencia la ejecución de su familia por orden del coronel Hans Landa. Paralelamente, en otro lugar de Europa, el teniente Aldo Raine (Brad Pitt) adiestra a un grupo de soldados judíos para atacar objetivos concretos. Todo se unirá.

Cursos

Avión de papel virtual

Para que los más chicos no pierdan la oportunidad de escribir y participar del taller de literatura Avión de papel, este se adapta y ofrece todos sus talleres de forma virtual, para que quienes ya empezaron puedan continuar y otros nuevos fanáticos de la escritura se sumen desde casa. Además, la clásica revista hecha por los niños será divulgada en las redes para que todos la puedan leer. Más información: www.aviondepapel.uy.

Curso de mitología griega y romana

A través de la web Coursea se puede acceder a un curso gratuito online de mitología griega y romana (Greek and Roman Mythology), dictado por la universidad de Pennsilvanya (Penn). La propuesta, que tiene una duración de 32 horas para completarse, es en inglés, tanto hablado como subtitulado. Los mitos griegos y romanos son historias tradicionales que han perdurado durante mucho tiempo. Algunos de ellos tienen que ver con eventos de gran importancia, como la fundación de una nación. Otros, cuentan historias de héroes y heroínas. El curso online abarca temas como la creación del universo, la relación entre dioses y mortales, la naturaleza humana, la religión, la familia, el sexo, la locura y la muerte.

Curso sobre el futuro del mercado laboral

Otra paltaforma que ofrece cursos online gratuitos es edX, que actualmente propone El futuro del trabajo: preparación para la ruptura (The Future of Work: Preparing for Disruption), dictado por WBGx, que dura cinco semanas, con una carga de 3 a 5 horas por semana. Es en inglés. Los trabajadores del futuro necesitarán nuevas habilidades para el mercado laboral. La tecnología está cambiando la forma de vivir, las comunicaciones y los negocios. Los temas del curso incluyen: inteligencia artificial, la economía del concierto, el mundo del trabajo, el futuro del trabajo, el mercado laboral, los responsables políticos, las nuevas tecnologías, la economía digital y los trabajos del futuro, entre otros items.

Curso para aprender a hablar mejor en público

También para capacitarse online, Coursea (Course.org), ofrece el curso Cómo hablar bien en público, dictado por la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), a cargo de Manuel Pimentel Siles, Doctor en Derecho. El curso tiene una duración de 12 horas para completarse y es en español. Cada día es más importante hablar bien en público. La mejor oratoria es la que permite al hablante conseguir los objetivos que se ha planteado realizar. Útil para fines laborales como exponer proyectos, convencer ante foros, asambleas o parlamentos, comunicarse mejor con clientes y aumentar el grado de persuasión, o para objetivos más personales como mejorar la comunicación con las demás personas y el entorno. El orador se hace, no nace.