Antel ganó US$ 154 millones en 2018 y compensó parcialmente el menor resultado de UTE

La telefónica estatal Antel cerró el ejercicio 2018 con una ganancia de $ 4.999,9 millones (unos US$ 154,3 millones), según se desprende el balance anual auditado por PwC que divulgó este miércoles El País. La compañía -que tiene el monopolio de telefonía fija e internet en los hogares- elevó 35% sus utilidades respecto al ejercicio previo, y su resultado ayudó a que el Estado obtuviera mayores recursos de sus empresas públicas.

Esta empresa - que es junto a UTE la que más recursos le aporta al Estado- tuvo un mejor desempeño en sus números que el ente energético. UTE ganó US$ 352 millones en 2018 y así completó seis años consecutivos con números positivos, aunque estuvo por debajo de los US$ 504 millones del balance de 2017, ejercicio donde el negocio de la exportación de energía a los países vecinos le reportó ingresos extra por unos US$ 120 millones.

Según el balance de Antel, en 2018 la empresa “transfirió a Rentas Generales la suma de $ 3.518,7 millones (US$ 108,6 millones), los cuales se componen de $ 3.261,9 millones (US$ 100,7 millones) que corresponden a los ejercicios 2017 y 2018 y $ 256,8 millones (US$ 7,9 millones) que corresponden al ejercicio 2015. El año pasado, el ente volcó el equivalente al 70% de sus ganancias a su único accionista (el Estado).

La telefónica y UTE son las principales fuentes de financiamiento entre las empresas estatales que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para cubrir las necesidades de gasto público y buscar reducir un déficit fiscal que, lejos de encaminarse a las metas proyectadas, sigue empeorando (fue de 4,5% en los 12 meses a marzo). En 2018 Antel y UTE sumadas transfirieron US$ 447,1 millones a Rentas Generales (0,75% del Producto Interno Bruto), según El País.