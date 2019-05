El dólar bajó fuerte en Argentina y Brasil, pero no en Uruguay

El dólar interbancario cerró estable este martes en la operativa mayorista de Uruguay, con una cotización promedio de $ 35,28 (+0,04%). Sin embargo, en los vecinos la divisa estadounidense bajó fuerte. En Brasil, el dólar perdió 1,35% frente al dólar y cerró en 4,04 unidades, luego de haber tocado un techo al arranque de esta semana de 4,11 reales. En tanto, en Argentina el dólar bajó 42 centavos (0,9%), que se sumaron a los 20 centavos del lunes. El mayorista cerró en 45,90 pesos argentinos.

En Uruguay, la operativa cambiaria de este martes estuvo alineada a una día normal. En total, se transaron US$ 26,9 millones, de los cuales el Banco Central (BCU) vendió US$ 4 millones. El lunes, la autoridad monetaria tuvo que desprenderse de US$ 64 millones de sus reservas para mantener estable el tipo de cambio. En lo que va mayo, la intervención en el mercado spot del BCU para evitar una depreciación mayor del tipo de cambio alcanza los US$ 570 millones.

En tanto, en la pizarra al público del BROU, el tipo de cambio cerró sin cambios a $ 34,52 para la compra y $ 36,02 para la venta.

Un poco de calma

El peso argentino quedó este lunes entre las monedas emergentes con mejor desempeño, siendo el real brasileño la única que mostró una recuperación mejor. Fue luego de retroceder 20 centavos el lunes, en la que fue la primera rueda hábil tras el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández, que tuvo un impacto acotado en el mercado.

El Banco Central de Argentina (BCRA) aprovechó la calma de los mercados internacionales y la mesura con que la plaza local tomó la decisión de la expresidenta Cristina Kirchner de postularse en segundo lugar en la fórmula para convalidar una nueva baja en la tasa. Así, la tasa promedio total del día equivalente a la tasa de política monetaria fue 71,218%, por debajo del 71,44% previo, con un monto total adjudicado de 220.915 millones de pesos argentinos, en una rueda con vencimientos por 197.163 millones.

Así, la entidad que dirige Guido Sandleris tomó más de lo que vencían, con lo que aspiró 23.752 millones. En el mercado minorista, el dólar mostró un retroceso algo menos al caer 30 centavos y terminó en los 45,90 pesos argentinos en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El dólar subió este martes contra el euro y el yen, en un día de búsqueda de riesgo por parte de los inversores después que Estados Unidos redujo temporalmente las limitaciones impuestas sobre la china Huawei Technologies Co Ltd.

Wall Street, las acciones chinas y las monedas de mercados emergentes fueron impulsadas por la decisión estadounidense, que alivió los temores de los inversionistas sobre la presión en los resultados corporativos del sector tecnológico.

El presidente Donald Trump sumó a Huawei en una lista negra la semana pasada, lo que llevó a varias compañías a suspender sus negocios con la mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones, lo que podría pesar en sus ventas. Sin embargo, algunos analistas advirtieron que el alivio podría tener corta duración.

"Los mercados bursátiles de Asia reaccionaron positivamente a las noticias, pero podría haber un seguimiento limitado, ya que la incertidumbre sigue siendo alta, y esto podría provocar que las empresas reduzcan los planes de inversión existentes", escribió Hans Redeker, jefe global de estrategia de divisas de Morgan Stanley.

Contra el yen, el dólar avanzó 0,5% a 110,59 yenes. El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde contra una canasta de divisas, ganó un 0,12% a 98,051.

Frente al euro, en tanto, la moneda estadounidense ganó un 0,1% a 1,116 dólares. La divisa del bloque europeo ha sido golpeada por la fortaleza del dólar y las próximas elecciones parlamentarias europeas, en las que los partidos euroescépticos podrían tener un buen resultado.

El dólar también subió contra la libra, que ha cotizado con volatilidad debido a los desarrollos sobre el plan británico de abandonar la Unión Europea.

La primera ministra, Theresa May, presentó el martes un "nuevo acuerdo" para lograr la salida de la UE, al ofrecer concesiones al Parlamento, incluyendo la posibilidad de votar sobre si se realiza un segundo referendo, en un intento para romper un punto muerto en torno al Brexit.

Con El Cronista y Reuters