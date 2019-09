Apple TV+ llegará a casi toda América Latina, pero a Uruguay lo dejaron afuera

Apple anunció este martes sus novedades para el segundo semestre del año y, entre ellas, dio detalles del servicio de televisión por streaming que tendrá a partir del 1° de noviembre, que se llamará Apple TV+ y tendrá en su programación a estrellas de Hollywood como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell y Oprah Winfrey.

El servicio, que saldrá a competir contra Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video, Disney+ y otros tantos que hay en el mundo, llegará a 107 países o territorios en los cinco continentes, y en América Latina incluye a la totalidad, salvo dos excepciones: Cuba y Uruguay.

Justin Sullivan - AFP

"Snoopy el astronauta" será una de las series que tendrá Apple TV+

Apple publicó este martes en su sitio web la lista de países en los que el servicio estará disponible en poco menos de dos meses y de Latinoamérica incluye a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Del resto del continente están Antigua y Barbuda, Anguila, Bahamas, Belice, Bermudas, Canadá, Dominica, Estados Unidos, Granada, Islas Caymán, Islas Vírgenes Británicas, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago.

En África estará disponible en Botsuana, Cabo Verde, Egipto, Gambia, Ghana, Guinea-Bisáu, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, Suazilandia, Sudáfrica, Uganda y Zimbabue.

En Europa, la lista de países es la más amplia: Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia, Suiza y Ucrania.

En Asia llegará a Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Camboya, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Japón, Jordania, Laos, Líbano, Macao, Malasia, Mongolia, Omán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Turkmenistán y Vietnam.

Por último, en Oceanía se podrá ver desde Australia, Fiji, Micronesia y Nueva Zelanda.

El servicio Apple TV+ costará US$ 4,99 por mes, informó la compañía este martes, y tendrá series originales como las comedias The Morning Show –con Aniston, Witherspoon y Carell– y Dickinson, los dramas See y For all mankind, y los infantiles Snoopy el astronauta y Helpsters, de los creadores de Plaza Sésamo.

Justin Sullivan - AFP

La compañía anunció que el servicio Apple TV+ costará US$ 4,99 en los territorios donde esté disponible

La lista de países coincide exactamente con la de aquellos donde hasta ahora estaba disponible el iTunes Store para comprar o alquilar películas y series. En América Latina ese servicio fue lanzado en 2011, pero ya entonces Uruguay fue excluido y nunca fue incorporado.