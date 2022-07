Arabia Saudita permitirá que todas las aerolíneas utilicen su espacio aéreo

Arabia Saudita anunció el levantamiento de restricciones a "todas las aerolíneas" para que utilicen su espacio aéreo, un gesto de apertura hacia Israel y horas antes de la visita del presidente estadounidense, Joe Biden.

La autoridad de aviación civil señaló que la decisión incluye a todas las aerolíneas “que cumplan los requisitos de la autoridad" y tiene como objetivo " complementar los esfuerzos del reino por consolidar su posición como un centro mundial que conecta tres continentes".

Biden, en tanto, calificó la decisión como "histórica", al tiempo que los analistas señalaron que se trata de la más reciente medida de conciliación de Riad hacia Israel, país al que se ha negado a reconocer, pese a la campaña israelí para establecer vínculos con los países árabes.

El consejero de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, dijo que "esta decisión es el resultado de la diplomacia continua y de principios del presidente con Arabia Saudita a lo largo de muchos meses, que ha culminado con su visita".

El primer ministro israelí, Yair Lapid, agradeció a Biden, que visitó Israel, por "las largas, intensas y secretas negociaciones diplomáticas" con Arabia Saudita para conseguir este anuncio y también agradeció a "los dirigentes sauditas por la apertura de su espacio aéreo".

"Es un primer paso. Vamos a seguir trabajando con la prudencia necesaria a favor de la economía, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos israelíes", agregó Lapid. Por su parte, la ministra de Transportes, Merav Michaeli, calificó como un "paso importante" la decisión de Arabia Saudita y señaló "recorta de manera considerable los tiempos de vuelos y los precios".

Biden tiene previsto viajar directamente de Israel a Arabia Saudita y será la primera vez que un presidente estadounidense vuela desde ese Estado a un país árabe que no lo reconoce. Antes de la llegada de Biden a Israel el miércoles, Washington había sugerido que más países árabes podían tomar medidas para acercarse al Estado hebreo.

Riad ha dicho que mantendría la tradicional postura de la Liga Árabe de no establecer relaciones oficiales con Israel mientras no se resuelva el conflicto con los palestinos. Sin embargo, el reino no se opuso a que su aliado Emiratos Árabes Unidos (EAU) estableciera relaciones diplomáticas con Israel en 2020, seguido de Baréin y Marruecos bajo los Acuerdos de Abraham, auspiciados por Washington.

No obstante, los analistas han señalado que cualquier avance sería gradual, y que Arabia Saudita probablemente no acceda a establecer relaciones formales durante la visita de Biden o mientras el rey Salmán, de 86 años, permanezca en el poder.

Cambio importante

Poco después de esos acuerdos, Arabia Saudita permitió que un avión israelí sobrevolara su territorio en ruta a Abu Dabi y anunció que permitiría el paso de aviones de "todos los países" que se dirigen a Emiratos Árabes Unidos

Israel ha presionado por derechos de sobrevuelo para acortar sus vuelos a destinos en Asia y quiere que los peregrinos musulmanes del país puedan viajar directamente a Arabia Saudita sin necesidad de una escala costosa en un tercer país.

Ha habido un "cambio importante en el pensamiento saudita" en relación con Israel bajo el líder de facto, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, con el cual Biden espera reunirse hoy, comentó Dan Shapiro, exembajador de Washington en Israel.

El príncipe Mohamed, "y en alguna medida incluso el mismo rey, han indicado que ven como positiva la normalización con Israel", agregó Shapiro, actualmente en el Atlantic Council. "Ellos apoyaron los Acuerdos de Abraham. Su propia normalización podría tomar tiempo y podría darse por fases, pero parece casi inevitable que ocurra", agregó.