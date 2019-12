Arbeleche pidió al gobierno cifras que expliquen por qué no aumentan tarifas en enero

La futura ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, manifestó en conferencia de prensa este martes que es usual en Uruguay que en el primer mes de año se ajusten las tarifas públicas, aunque señaló que desde su posición en el pasado no se han compartido los criterios por parte del gobierno que han llevado a que los aumentos “estén generalmente por encima de los costos asociados a cada una de las empresas públicas”.

Después de pedir una reunión de carácter urgente con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, la próxima jerarca de Economía solicitó explicaciones al gobierno por la no suba de las tarifas públicas a partir de enero de 2020. El objetivo de Arbeleche, según manifestó, es conocer cuáles “son los números detrás de las empresas públicas” que sostienen la decisión de parte del gobierno.

“Hay datos públicos a los que nosotros accedemos, pero hay otros a los que no. Lo que solicitamos en concreto fue la proyección desde la OPP que se tiene para 2020, para apoyarse en esta decisión de no subir las tarifas. Hoy vinimos a entender el por qué de la decisión de no aumentar las tarifas púbicas en enero. Aquí hay un equipo y un gobierno diferente que comienza el 1° de marzo y nos parece que corresponde tener opinión en el tema”, señaló en conferencia la futura ministra.

Arbeleche indicó que la preocupación del gobierno que va a asumir el 1° de marzo es el del cuidado de las finanzas públicas. Aclaró que el equipo que llegó a Presidencia no transmitió un número específico, ya que no se tiene “más que una simplificación de cuál es la realidad de las empresas públicas”.

Por su parte, este lunes el presidente electo, Luis Lacalle Pou, dijo a Telenoche que el gobierno procedió a hacer la rebaja que se pretendía hacer “en los próximos tiempos”. “Nos ponen la carreta adelante de los bueyes. Por encima de las buenas relaciones, en esta transición no hagamos lo lindo, porque si ganaba Daniel Martínez el gobierno ajustaba las tarifas", expresó en Telenoche.

Lacalle Pou, antes de ser electo, se comprometió a ahorrar US$ 900 millones para después proceder a bajar las tarifas. "El esfuerzo tiene que ser mayor, a los US$ 900 millones, agregale US$ 400 millones", señaló el presidente electo.