Areco: “Ruglio muestra una inestabilidad emocional que no es buena conductora para un presidente de Peñarol”

El exdirigente de Peñarol, Marcelo Areco, estudia la posibilidad de presentarse por tercera vez como candidato a la presidencia del club a fin de año.

Areco habló con Referí acerca de cómo ve al club en la actualidad, del presidente Ignacio Ruglio, del director deportivo Pablo Bengoechea, del técnico Alfredo Arias, y de varios temas referentes a la institución carbonera.

¿Será candidato a presidente?

Si se dan una serie de cosas, que dos o tres personas fuertes, con capacidades y ganas de trabajar, me acompañen en un eventual gobierno del club, y la familia me apoya, sí lo haré. Sustituir a Carlos (Scherschener) y a Isaac (Alfie) no es fácil. Estoy hablando con las otras personas que me llamaron hoy tienen interés de estar en el club, pero se tienen que dar una serie de cosas.

¿Por qué no fue candidato en 2020?

Por problemas familiares de salud. Yo ya sabía que en este período no iba a poder estar en el club. Hoy, por suerte, hay una cantidad de cosas solucionadas y uno tiene la cabeza para dedicarle a estas cosas. Eso nos forzó a hacer una alianza porque no había un candidato natural en 2809. Hoy nos representa en el club Evaristo González, además de (Juan) Susena y de (Mauricio) Steiner y Juan Antonio Rodríguez como delegado.

Por los datos que tengo, Evaristo González será candidato, pero por fuera del Movimiento 2809.

Supongo que tiene aspiraciones, pero no sé. Hablé con él, pero por trabajo, no por tema Peñarol.

“Muchos equipos cuando les toca Peñarol en la serie, están contentos”

¿Está diezmado el 2809 con respecto a lo que fue?

No. El hecho que no estén Isaac ni Carlos, incide, no te digo que no, porque son dos figuras importante, pero el músculo de la gente está.

Inés Guimaraens

Areco sostiene que Ruglio no resiste ningún archivo

Pero en las elecciones anteriores a esta, habían sacado cuatro lugares y en las últimas, uno solo.

Sí, perdimos por 300 y pocos votos con Barrera. Pero también es un grupo de personas que viene de 2008. Hay un desgaste, pero también hay un renovación.

Ese desgaste, ¿no le puede jugar en contra?

No, es renovación natural, como estuvieron los Benech, Luciano (Álvarez), Gladys Ruglio…

¿Cómo ve a Peñarol desde el punto de vista futbolístico?

Es la parte más importante, casi la única, porque todo lo que hay alrededor del fútbol, es importante, pero todo tiene la finalidad de ayudar al primer equipo. Lo importante es que el primer equipo gane. Y lo veo muy mal. Las gestiones se miden por resultados y los resultados de esta gestión han sido muy malos. El 2022 fue el peor año en lo local de la historia de Peñarol, y este es el peor en lo internacional. Va a costar muchísimo remontar eso.

“Peñarol perdió la imagen de equipo grande”

Es que Peñarol bajó mucho los costos respecto al plantel principal.

Hay un relato. Cuando los resultados deportivos no funcionan, se empieza a construir un relato. Y el mismo tiene que ver siempre con cosas laterales: “Hicimos obras, bajamos costos”. Pero siempre falta lo central que es el fútbol. Porque si vos ganás el Campeonato Uruguayo, no necesitás decir, “arreglé Las Acacias, bajé los gastos”. Y ese mismo relato que se pretende dar, es el motivo por el cual Peñarol está mal. Eso que te tratan de explicar, que es justamente bajar los gastos. El 96% de los equipos campeones, son los que más gastan. Si bajás los costos del plantel, la categoría de tus jugadores baja, y los futbolistas se te van. Y tenemos a Gio (González), y tenemos a (David) Terans al que dejamos ir por US$ 100.000. Explicame: ¿si bajás los costos, no justificaba quedarse con Terans, que se lo diste a tu rival (Athletico Paranaense) y te ganó las semifinales (de la Copa Sudamericana)? También (Ignacio) Laquintana. Es decir, errores garrafales por bajar costos. Y con esa baja de costos, arreglamos Las Acacias, pero también por esa baja de costos quedamos fuera de dos Copas Libertadores, lo que significó para el club una pérdida de ganar US$ 10 millones. Entonces se construye un relato de que se bajaron los costos. Y la gente dice: “Se bajaron los costos”. ¿Y a costa de qué? ¿De arreglar Las Acacias? Y si hubiéramos invertido, no gastado, en jugadores de calidad, y si hubiéramos pagado sueldos acordes a la calidad de los futbolistas que teníamos, con esos US$ 10 millones hacíamos Las Acacias y 10 cosas más. Entonces ese relato que se pretende instalar porque no se gana, es justamente la explicación de lo que está pasando en lo deportivo.

Inés Guimaraens

Areco se definirá pronto para ver si es por tercera vez candidato a la presidencia de Peñarol

Lo de Laquintana fue un golpe importante para el plantel.

El sueldo de Laquintana, –no importa el monto–, era muy bajo, pero extremadamente bajo para un jugador decisivo en los clásicos. Entonces después salieron los dirigentes a decir: “Le ofrecimos el doble y se quiso ir igual”. Claro. El doble de muy poco, es muy poco también. Tendrían que haberle multiplicado el sueldo por seis o por siete. Esa baja de costos es nociva para el club. No es el lugar en el que se tiene que dar la baja de costos.

“No se puede hacer el papelón que se está haciendo en lo internacional”

¿Qué siente cuando ve jugar a Peñarol?

Tristeza. Lo que siente todo el mundo. Lo viví contra Millonarios acá de local. No vi enojo, ves como tristeza, como resignación. Sobre todo lo veo en mis hijos, que ya están acostumbrados a eso. Impotencia también, porque uno está acostumbrado a hacer, y ves que hay un camino que es equivocado, y lamentablemente muchas presunciones se confirmaron. Porque las gestiones se miden por resultados y los resultados son malos. Esta es una gestión que no resiste un archivo. Entre medio de 2018 y 2019, cuando Peñarol hizo nueve puntos en Libertadores con Leo Ramos, y 10 puntos con Memo López en Libertadores, el presidente actual –que era dirigente–, decía: “Si Peñarol no está entre los primeros cuatro de la Libertadores, esto es un fracaso”. Hoy ni siquiera clasificamos y somos el peor equipo de América de los que juegan copas. “No podemos traer 10 jugadores por año”, decía. Hoy llevamos 40. Si se concretan las incorporaciones que hablan, va a ser récord histórico de contrataciones en Peñarol. Recibió el club con US$ 10 millones en caja y un plantel armado, competitivo. Cuando desarmaron el plantel, subieron el presupuesto y ya viste los resultados del plantel 2022. Y eso te genera impotencia. Porque uno lo ve y piensa: “¿Trajeron a fulano? ¿A mengano?”. Jugadores del medio local que ves que alternan en equipos menores y vienen para ser titulares en Peñarol. Es muy raro que uno vea las cosas tan distintas. Y efectivamente, no funcionaron. En 2022, entraron US$ 21 millones por ventas en Peñarol. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Vendemos jugadores para qué?

Hace un mes, usted subió un tuit muy duro y el presidente le contestó que nunca lo veía en el estadio ni en un viaje de Peñarol.

A mí cuando el presidente de Peñarol empieza a pasar lista en el Campeón del Siglo, me da orgullo que note mi falta, pero me da mucha preocupación que tenga la atención en esos puntos, cuando realmente tiene muchas cosas por atender. O sea, muestra una inestabilidad emocional que no es una buena conductora para un presidente de Peñarol. Y de hecho, abrir un frente de batalla por el tuit de un socio, también es una preocupación. Porque ha abierto frente de batalla por todos lados. A quien le salta, le abre un frente de batalla: periodistas, AUF, jueces, exdirigentes. Permanentemente abriendo frentes de batalla. Entonces, eso también da una explicación de dónde está la atención del presidente.

“Bengoechea ha fallado estrepitosamente”

¿Usted cree que esa inestabilidad emocional que dice, repercute en el plantel?

Sí, no tengo ninguna duda. Los clubes tienen la impronta de quien los dirige. Uno ve un Peñarol desconcentrado. El otro día en Colombia fue claro. Un equipo que entró sin alma, sin ganas, totalmente desconcentrado. Creo que todo el club tiene una impronta donde el foco no está donde tiene que estar.

Inés Guimaraens

Areco quiere que Peñarol cambie su imagen, porque es lo que más perdió, según dijo

Y usted deja entrever que Peñarol está peleado con todo el mundo.

Por eso digo que no resiste un archivo. Que era uno de los caballitos de batalla: “Recuperemos la AUF”. Hoy no tenemos a nuestro representante. “No podemos estar peleados con todos”, y estamos peleados con todos. Lo mismo que te decía con los resultados en la Libertadores que eran un fracaso. O la llegada de tantos jugadores. Uno en algún momento, cobijó una esperanza de cambio, pero realmente todo esto fue para peor.

¿Fue un error no apoyar a Ignacio Alonso en las elecciones de la AUF?

Cataldi decía, “antes de perder 10 a 1, prefiero ganar 11 a 0”. Era la crónica de una muerte anunciada. O sea, fuimos, como siempre, al perdedor y a estar peleados. Peñarol tuvo muchos fallos arbitrales que lo perjudicaron, y creo que toda esta situación lo que hizo fue empeorarlo. Y no es un buen camino el estar peleado con todos.

“Basta de relato, basta de humo, basta de canchas, basta de baja de costos; Peñarol da una imagen que costará muchísimo recuperar”

¿Por qué sale a hablar ahora?

Porque le di a Ruglio lo que él no le dio a ninguna directiva: 30 meses. Donde ninguna voz discordante salió. Donde todo el mundo dijo: “Bueno, ¿esto es un cambio? Vamos a darle crédito”. Te podés imaginar que me llamaron de todos los medios, cuando en 2022 Peñarol perdía y me llamaban para salir en los medios. Casi todos los días. Esperé a que Peñarol saliera campeón del Apertura. El día que sucedió eso, esa noche jugábamos con Racing –que fuimos campeones sin jugar– ahí di la primera nota en 30 meses. Ya era insostenible que nadie dijera lo que hay que decir, lo que todos vemos. Basta de relato, basta de humo, basta de canchas, basta de baja de costos. Vamos a hablar de lo que hay que hablar: que Peñarol está dando una imagen que nos va a costar muchísimo recuperar. ¡Muchísimo! No solo el dinero que perdimos: la imagen de Peñarol. El descrédito de la camiseta, la cotización de los juveniles. Eso nos va a costar muchísimo. Más no se podía esperar. Me sorprende que nadie más haya salido a hablar.

¿Piensa entonces, como dijo, que hay mucho humo en Peñarol?

El relato y la construcción de ese relato, apunta a tapar la realidad. Y no se puede tapar el sol con un dedo.

¿Qué piensa de Bengoechea en su cargo en la dirección deportiva?

Ha fallado estrepitosamente. Es muy difícil decir esto porque es un ídolo del club, pero hoy no es el 10 que nos sacaba campeones y que es uno de los goleadores clásicos. Hoy es el director deportivo, y en su función, ha fallado. Ha elegido mal, ha traído a jugadores que en 10 fechas no se han puesto a punto, a otros que estuvieron más afuera que adentro, otros que ni siquiera concentran. Y los resultados han sido malos y las selecciones han sido malas. Entonces ha fallado estrepitosamente en su cargo, con todo el dolor del alma.

Inés Guimaraens

El exdirigente no está de acuerdo con el desempeño de Pablo Bengoechea en la dirección deportiva del club

Pero ha traído a jugadores que han rendido también, como Matías Arezo, por ejemplo.

El problema de Peñarol es estructural. Cuando vos errás en cuatro o cinco períodos de pases, no es un error, no es una pifia. No hay una comisión de contrataciones definida. Frente a todos esos problemas estructurales y frente a todos esos fracasos deportivos, que es lo neurálgico, este es un club muy especial que es la mayoría del Uruguay. Peñarol es noticia en la victoria y en la derrota. Hay que ir con la verdad y por la gloria en Peñarol. Y eso es lo que le ha faltado a esta directiva. Hablamos de todo lo colateral y ahí tratamos de distraer la atención, pero creo que la gente no se come más esa pastilla.

¿Y cuál es su opinión de Arias como técnico?

Lo mismo. Los resultados son la vida del técnico. Los resultados no anduvieron. Sin entrar en la parte técnica, que es muy difícil porque un entrenador tiene muchos más argumentos que uno, está todo el día con los jugadores en Los Aromos, los conoce. Pero uno ve a futbolistas fuera de puesto, muchas cosas que llaman muchísimo la atención. Si funcionaran, uno se saca el sombrero. Pero no han funcionado.

Pero ganó el Torneo Apertura y el clásico también.

Quien esté conforme con ganar el Apertura y que sea Peñarol-Nacional, o Nacional-Peñarol, lo respeto. O quien tiene más seguidores en TikTok o en Twitter. Pero este es un club que está para otra cosa. Que la grandeza de Peñarol y su reconocimiento mundial, es por los títulos internacionales. No se puede hacer el papelón que se está haciendo, que el General Caballero o el Metropolitanos, tienen mejor figuración que Peñarol entre los 64 equipos que están compitiendo. Es muy chiquitito tapar todo esto con un Apertura. Y queda más de la mitad del campeonato. Dios quiera que Peñarol sea campeón a fin de año. Creo que tiene grandes chances. Para mí y para un grupo de socios, esto (del Apertura) no tapa lo internacional.

“Cuando veo jugar a Peñarol me genera tristeza e impotencia”

¿Qué habría hecho usted si hubiera estado en la presidencia?

(Piensa). Hubiera tratado de recuperar la AUF y de seguir un proceso de estar dentro de AUF. Hubiera mantenido un buen relacionamiento con todos los estamentos del fútbol, sin pelearme. Hubiera sumado capacidades y no habría hecho un club cerrado. Hubiera hecho una comisión de contrataciones visible con gente de todos los grupos y con control. Hubiera hecho un scouting correcto de jugadores y un análisis de su estado físico y sanitario. No hubiera ahorrado en sueldos y no hubiera ahorrado en invertir en jugadores para retenerlos, caso Terans, Laquintana o (Joaquín) Piquerez. Te di siete u ocho medidas que se caen de maduras. Con eso, sin duda hubiera habido un cambio.

¿Hay dirigentes tribuneros?

Los dirigentes –hablo como un dirigente– somos hinchas. Y a veces en el afán de un me gusta en redes o de un aplauso, he escuchado a dirigentes decir “vamos por la sexta (Libertadores)”, “vamos a pelear la Sudamericana”. Lo escuché de dirigentes actuales y del presidente. Fui a ver el partido con River por la Copa en Maldonado y no fue ni partido. Arezo, descollante. Y escuché muchas declaraciones fuera de tono, cuanto debemos tener en cuenta que estamos jugando un torneo de segundo orden, porque del de primer orden, habíamos quedado afuera. Jugando ese torneo de segundo orden, había que ser respetuoso porque veníamos muy mal y escuché muchas declaraciones que no correspondieron y se alejaron de la realidad más de lo que pensábamos.

Inés Guimaraens

"No podemos estar peleados con todo el mundo", dijo Areco

¿Qué hizo bien esta administración?

Una cosa que me gustó mucho fue la reivindicación del decanato. En otras administraciones, y lo escuché en el consejo directivo, decían “nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie porque somos los decanos”. Y es verdad. Pero eso hizo ceder terreno a Peñarol en muchos aspectos y generó una confusión molesta. La reivindicación del decanato fue algo muy bueno que se hizo, y que había que hacer. Funcionó bien y siempre tiene que estar en la camiseta y en la tribuna. Que quede claro para todo el mundo que Peñarol es el decano.

¿No piensa que Peñarol y Nacional se pelean por eso del decanato y hace 35 años o más que no ganan nada en lo internacional?

Hay una competencia local. Pero la competencia local, no es por el decanato. Está claro que somos el equipo decano y reconocido por Nacional. El punto es que en la década de los años de 1960, la diferencia entre Peñarol y Nacional era tan abismal, que eso evidentemente empezó a generar un cambio. Que no haya una continuidad, –que por supuesto está demostrada–, entre Peñarol y CURCC, implica sacarle cinco campeonatos a Peñarol. Esa es la raíz del problema, no quien es más viejo. Quien es más viejo no es un mérito, es una realidad. Lo importante es que si no hubiera una continuidad, Peñarol bajaría cinco campeonatos. Esa es la llave del problema. Nada más.

¿Piensa que Ruglio irá por la reelección?

No sé. Es una pregunta para él. No tengo la menor idea. Si los socios están conformes con quién tiene más seguidores en Twitter, o ganar el Apertura, o quién vende más entradas, cada uno tiene su visión. Capaz que por mi edad, y yo por ver a Peñarol en otros lugares, pretendo otra cosa. Pero hay mucha gente que, realmente, el papelón que estamos haciendo a nivel internacional y a nivel local el año pasado, no la tiene nada contenta.

¿Damiani será candidato?

Lo mismo que para Ruglio. No sé si él lo sabe. Todavía falta. Lo que sí, cualquiera de los actores que puedan pensar en un acto electoral, me asombra muchísimo que no hagan comentarios. Porque también la complacencia puede ir hasta cierto punto. Como te decía: 30 meses no hablás, apoyás al club, una gestión, le das un crédito. Pero llega un momento que tenés que decirle a la gente: “Miren que yo veo lo mismo que ustedes”. Y tengo un análisis, porque de repente, tengo más números de los que tiene la gente.

¿Qué es lo que más perdió Peñarol en estos años?

La imagen de equipo grande, de equipo fuerte, de que nadie quería jugar contra Peñarol. Hoy yo creo que muchos equipos cuando les toca Peñarol en la serie, están contentos. En lo local, el año pasado fue récord de partidos perdidos en el Campeón del Siglo.