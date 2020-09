Argentina endurece cepo cambiario: gastos con tarjeta en el exterior se computarán en cupo de US$ 200

El Banco Central (BCRA) decidió este martes restringir aún más el cepo cambiario. La autoridad monetaria resolvió que los pagos en dólares que se realicen por compras en el exterior con tarjeta de crédito o débito se computarán dentro del límite del cupo mensual de US$ 200 por persona. Esa medida rige desde el 1 de setiembre.

De esta manera, si alguien compra con tarjeta por US$ 100, el cupo para compra de dólar billete se reduce a US$ 100 mensuales.

Y cuando los gastos mensuales superen el cupo, absorben el de los meses subsiguientes. Por ejemplo, si alguien ya realizó compras por US$ 1.000, durante cinco meses no podrá acceder a la compra de los US$ 200, según informó diario Clarín.

Además, el dólar ahorro y los gastos en divisa con tarjeta en el exterior pagarán 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Se suma al 30% del impuesto país, con lo que el precio para comprar dólares en el mercado minorista se va a 130 pesos, informó El Cronista.

También se aplican restricciones para la compra de dólares por parte de empresas que deban saldar deudas en esa amoneda antes de fin de año. Podrán comprar divisas por el 40% de la deuda documentada y presentar un plan de refinanciación por el restante 60%.