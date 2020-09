Ancap recibirá ofertas para vender su empresa en Argentina hasta el 15 de octubre

Tal como había adelantado El Observador el pasado 3 de setiembre, Ancap decidió realizar un proceso competitivo abreviado para convocar a interesados "a mejorar una oferta recibida para la adquisición del paquete accionario de Carboclor", informó el ente petrolero este lunes por medio de un comunicado.

La decisión que tomó el Directorio da la posibilidad a interesados de competir con la oferta realizada por un grupo árabe, que ofrece US$ 45 millones para hacerse de la mayoría del paquete accionario de la subsidiaria argentina. Según un comunicado remitido por Carboclor ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, la empresa que hizo la oferta fue Pure Life General Trading LLC, sociedad con sede en Ajman, Emiratos Árabes Unidos.

El plazo para la presentación y análisis de propuestas vence el 15 de octubre, según establecen las bases fijadas por Ancap y que regulan esta convocatoria. Ancsol, que es la empresa de Ancap que gestiona el negocio en Argentina designó a la firma Dentons Jiménez de Aréchaga para conducir dicho proceso y ser el nexo con los potenciales oferentes.

Carboclor es una empresa logística ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires y sus acciones se encuentran admitidas al régimen de oferta pública en Argentina.

El 84,11% de las acciones de Carboclor pertenecen a Ancsol y Petrouruguay, empresas controladas por Ancap. El 15,89% restante pertenece a accionistas minoritarios.

Ancap había intentado vender en el pasado la subsidiaria en particular cuando pidió la quiebra para dejar la pata industrial en mayo de 2017.

En 2019, la subsidiaria de Ancap terminó con una ganancia de 78,6 millones de pesos argentinos (US$ 1,3 millones al tipo de cambio cierre de ese año), según su último balance. De esa forma, la compañía completó dos años consecutivos con números positivos tras ganar US$ 5,9 millones en el ejercicio 2018. Entre 2013 y 2017 la empresa acumuló pérdidas por US$ 66,4 millones.