Ariel Nahuelpán fue separado del plantel de Peñarol por un acto de indisciplina

El delantero Ariel Nahuelpán fue separado del plantel principal de Peñarol y entrenará en Tercera división, informó el programa Tirando Paredes de 1010Am y confirmó Referí.

La medida se tomó de manera provisoria por una acto de indisciplina del argentino que no fue revelado.

Nahuelpán tenía posibilidades de integrar el equipo titular el sábado contra Rentistas debido a que Agustín Álvarez Martínez fue convocado a la selección para los partidos de Eliminatorias, pero a raíz de esta separación, el delantero será Ruben Bentancourt.

D. Battiste

Ariel Nahuelpán contra Cerrito

No es la primera vez que Nahuelpán es protagonista de un hecho de indisciplina. En junio pasado el futbolista pidió perdón a los hinchas por una reacción fuera de lugar que tuvo durante un el partido contra Rentistas por el Apertura, cuando corrió hasta el túnel al jugador Martín González.

Ambos habían sido expulsados. González expresó que el aurinegro le dijo "¿Quién sos?, ¿Cuánto tenés en el banco?".

Según informó Referí, Nahuelpán habló con el presidente Ignacio Ruglio y le dijo que no se podía ir del club con esa mancha, que quienes lo conocen saben que él no es de decir ninguna de esas cosas, así como también que quiere demostrar lo que hasta ahora no pudo en la cancha y que le prometía que iba a poner todo para mejorar.

Desde el club se informó que el futuro del delantero se definirá luego de una conversación con Ruglio. Su contrato vence el 31 de diciembre.