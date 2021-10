Rentistas llevará a Peñarol al Campus y Evaristo calificó de "error grave" la nota presentada por Moratorio

Peñarol visitará a Rentistas en el Campus Maldonado este sábado a la hora 15:30 por la quinta fecha del Torneo Clausura luego de que ambas instituciones alcanzaran un acuerdo para modificar el escenario inicialmente fijado por los locatarios en su Complejo de la calle Mendoza.

La noticia fue notificada por la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) luego de que Rentistas se lo solicitara formalmente accediendo a un pedido de Peñarol realizado el lunes y que le permitirá vender alrededor de 5.000 entradas más, según expresaron fuentes del bicho colorado a Referí.

En el medio de la negociación se generó un cortocircuito. Mientras el presidente Ignacio Ruglio y el secretario general del club Evaristo González le hacían el planteo a la cúpula de la sociedad anónima deportiva de Rentistas, el delegado aurinegro Gonzalo Moratorio presentó una nota solicitando que el partido no se jugara en el Complejo Rentistas porque el escenario no tiene el aforo mínimo permitido para llevar a un equipo grande.

Dicho aforo es de 5.000 personas sentadas según las normas que maneja la AUF.

Sin embargo, desde la Mesa Ejecutiva informaron a Referí que como los escenarios tienen los aforos limitados por la pandemia de coronavirus a un 50% de sus instalaciones los grandes pueden ir a cualquier cancha y recordaron que en la primera fecha del Clausura Peñarol fue al Parque Prandi que tiene un aforo de 3.083 espectadores.

La presentación de esa nota generó sorpresa y molestia en González: "Venía hablando con Nacho y gente de Rentistas de ver la posibilidad de modificar el escenario por un hecho de recaudación que podía interesarle a Rentistas y a nosotros porque el hincha carbonero ha demostrado esa sed, esas ganas de verlo y Peñarol acompañado de su gente para mí siempre es favorito y es un jugador importante", expresó el lunes por la noche en Hora 25 que se emite por AM 770.

"Me sorprendió porque el delegado no me había informado nada de ese tema. Para mí la relación con los cuadros siempre tiene que ser buena, siempre se tienen que hablar de frente las cosas y no llegar a instancias de litigios ni nada", agregó.

Diego Battiste

Evaristo González se mostró sorprendido con el proceder de los delegados de Peñarol

"No es nuestro estilo, también quedé sorprendido y te confieso que hoy de mañana cuando me enteré pregunté '¿qué es esto?' No se nos informó a los dirigentes y el diálogo que queremos mantener con todos los clubes es directo, tenemos muy buena relación con el presidente y la gente de Rentistas, siempre hablamos y resolvemos las cosas", dijo González.

"Yo soy el secretario del club y a mí no me lo dijeron. No me caracterizo por ser políticamente correcto, pero sí por ser honesto con las situaciones. Sé que no hubo ninguna maldad de los delegados, pero cometieron un error grave de no informarme a mí ni a ninguno de los dirigentes", agregó.

"El sintético más que un riesgo es casi otro fútbol, pero la otra vuelta jugamos en Rentistas y ganamos. Yo peleo más para que el socio y el hincha de Peñarol pueda ir a verlo que ha sido una demanda y hemos pasado mucho tiempo sin ir a las canchas, hay que proteger el espectáculo. Insisto que siempre hay que favorecer el hecho de que la gente vuelva a las canchas".

Inés Guimaraens

En el Clausura 2020, Peñarol ganó en el Complejo Rentistas

Gonzalo Moratorio, por su parte, expresó en Fútbol a lo Peñarol de AM 1010 que la nota fue enviada el lunes al mediodía pidiendo el cambio de escenario por razones reglamentarias.

"Según el Congreso que año a año va actualizando lo convenido, para llevar a los grandes son 5.000 personas sentadas además de otros aspectos de seguridad, el Complejo Rentistas no llega a los 4.000 sentadas", afirmó.

Inés Guimaraens

Hinchas de Peñarol se arrimaron al Complejo Rentistas en el Clausura pasado

"Peñarol jugará ahora dos fines de semana en el Campus, en una cancha de pasto natural que es el deporte que se practica en el 99% del Uruguay con las medidas de capacidad mayores. Los precios los fijan ellos, no estamos de acuerdo con los precios que fijaron de $ 600 y $ 1.000 pero al ser locales tienen la libertad para hacerlo. Mañana (miércoles) se ponen a la venta. Les comentamos que nos parecía excesivo porque con el traslado y los peajes se vuelve altísimo, pero es una estrategia económica y comercial que la definen ellos", reafirmó el delegado de Peñarol.

Gonzalo Moratorio, delegado de Peñarol

Moratorio también dejó en claro que fue el presidente Ruglio quien le pidió que presentara la nota y que Peñarol no le compró a Rentistas la localía ni le aseguró un dinero por cantidad de entradas vendidas.

"No es política de este consejo directivo actual estar negociando localías"

"Un equipo se juega mucho porque pelea el descenso, para nosotros es vital pero acá hay un tema que la situación económica de Peñarol es bastante delicada, no hay dinero para estar invirtiendo en esta situación y no es política de este consejo directivo actual estar negociando localías ni asegurar un dinero. Simplemente se conversó el lunes de mañana, le comuniqué al presidente la situación reglamentaria y me autorizó a presentar la carta", dijo.

Según pudo saber Referí, el delegado de Rentistas Daniel Domínguez asistió a la sede de la AUF en horas de la tarde para determinar el precio de las entradas y el club comunicará los precios en la noche. Las entradas se pondrán en venta el miércoles.