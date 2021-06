La charla de Ruglio con Nahuelpán, el pedido de disculpas a sus compañeros y cómo lo defenderá Peñarol

El sábado de noche a la salida del Estadio Campeón del Siglo el frío no se sentía en el ambiente. Había calentura en la mayor parte de los dirigentes de Peñarol, no solo por el empate 1-1 ante Rentistas, sino también, por la situación que generó el delantero argentino Ariel Nahuelpán cuando fue expulsado y corrió varios metros hasta la escalera que lleva a los vestuarios, a Martín González, quien también vio la roja junto a él.

Fue un episodio bochornoso, triste, que dejó una mancha y consecuencias.

Cabe recordar que a la salida del camarín, Martín González denunció a Nahuelpán en una nota con AM 970: “Estoy amargado por la situación qué pasó. El tema de los nombres, de la plata, tirarla a un jugador, más en el medio en que estamos, no creo que sea bueno. A mí me costó un huevo llegar hasta donde llegué, para que vengan y te tiren 'cuánto tenés en el banco, a ver quién sos' y más en este fútbol. No ayuda eso”, dijo el zaguero de Rentistas.

Pero el lunes por la noche, el papelón se aumentó mucho más. Pese a que el árbitro Gustavo Tejera había escrito en el confidencial del encuentro que los futbolistas de ambos equipos fueron a separar, también agregó, a instancias de uno de sus asistentes, que hubo insultos racistas -por parte de los dos expulsados- y obstrucción al trabajo del veedor.

La reunión con Ruglio y los jugadores

Ese mismo lunes, el presidente de Peñarol se trasladó hasta Los Aromos y dialogó durante unos 30 minutos con Nahuelpán.

Según informó Ruglio al consejo directivo que se reunió en la noche del martes, el futbolista le dijo varias cosas.

La primera, que quería tener una charla con todo el plantel ese mismo día para pedir disculpas por su actitud de correr que entiende que estuvo fuera de lugar y por dejar al equipo con 10 hombres cuando faltaban 4 minutos para el final del encuentro.

El descargo que publicó Nahuelpán en la madrugada del domingo desmintiendo los dichos de Martín González

Otra de las cosas que hizo, fue negar enfáticamente que le haya dicho lo que dijo Martín González, algo que él mismo ya había escrito en su cuenta de Instagram, como informó Referí.

Según informó una fuente aurinegra a Referí, Nahuelpán le dijo a Ruglio, además que no se puede ir del club con esa mancha, que quienes lo conocen, saben que él no es de decir ninguna de esas cosas, así como también que quiere demostrar lo que hasta ahora no pudo en la cancha y que le prometía que iba a poner todo para mejorar.

“El presidente le creyó lo que le dijo Nahuelpán respecto a los dichos que sostuvo el zaguero de Rentistas”, explicó la misma fuente.

Horas más tarde, ya en la jornada del martes y tras conocerse que la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) instruyó un expediente en su contra y de Martín González, por dichos racistas, el futbolista fue consultado nuevamente por gente de Peñarol.

Allí también negó que haya habido insultos racistas, algo a lo que se plegó Martín González. En este punto, ambos futbolistas están de acuerdo en que eso no existió. Quien los denunció fue uno de los asistentes que se encontraba a más de 35 metros.

¿Cómo sigue la causa?

La audiencia en la AUF con la Comisión Disciplinaria está fijada para el martes, pero ya este viernes Peñarol presentará todas las pruebas.

Por un lado, en los videos que tienen de la escalera del Estadio Campeón del Siglo, se aprecia a que tanto los futbolistas de uno y otro equipo están separando, algo que va de la mano con lo que informó el cuarto árbitro, Diego Dunajec.

Leonardo Carreño

Todos corrieron hacia la escalera que lleva a los vestuarios tras las expulsiones

Para el martes, está citados los testigos que son ambos futbolistas -a Martín González lo citó el propio Peñarol-, el veedor Leguizamón y también estará el auxiliar de la sanidad aurinegra.

¿Por qué? Porque fue él quien le tapó durante algunos instantes, la filmación que el veedor estaba realizando de los hechos. Cuando este se identificó, el funcionario de Peñarol dejó que filmara lo que acontecía.

Si Peñarol puede probar que no hubo insultos racistas, algo que niegan ambos futbolistas, a Nahuelpán le pueden suspender como mínimo tres partidos. Si se incluye el racismo, la pena será cerca del doble.

Con respecto a la responsabilidad objetiva, allí se estudiará el episodio del auxiliar de la sanidad mirasol. En Peñarol entienden que deberán abonar una multa, pero descartan que se cierre el estadio.

Larriera con la comisión de fútbol

El técnico Mauricio Larriera se reunió con la Comisión de Fútbol y allí le preguntaron sobre distintos tópicos, entre ellos, por qué no ingresó Walter Gargano contra Rentistas el pasado sábado, ya que volvía del contagio de covid-19 y estaba en el banco

Se habló del momento que está viviendo el club desde el punto de vista futbolístico, dio sus explicaciones por qué no puso a Gargano y sostuvo que pensaba ponerlo cuando hicieron el gol, pero como le empataron enseguida, no lo hizo.

Pablo Porciúncula / AFP

Larriera dio sus explicaciones a la Comisión de Fútbol

“Yo doy exámenes todos los partidos, pero tengo que pensar en otros partidos que vienen. La idea era cuidar a algunos futbolistas para el futuro”, informó Larriera según confiaron a Referí.

Sobre la situación de Carlos Rodríguez quien desde que llegó, aún no debutó y recién vuelve del contagio del covid-19, el DT reveló que le falta entrenamientos, debido justamente al corona, y lo cuidó, “mirando el bosque y no el árbol”.

Olivera y Gargano titulares

Peñarol se apronta para jugar el domingo contra Deportivo Maldonado a la hora 15.45 en el Estadio Campeón del Siglo por la sexta fecha del Torneo Apertura.

@OficialCAP

Walter Gargano volvió a entrenar con los titulares de Peñarol

Larriera colocó entre los titulares a Walter Gargano en mitad de cancha y también a Cristian Olivera, saliendo del equipo que jugó el pasado sábado contra Rentistas, Gonzalo Freitas y Agustín Dávila, respectivamente.

Igualmente, el DT carbonero continuará ensayando el equipo titular en estos días que quedan hasta el próximo domingo.