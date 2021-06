El descargo de Nahuelpán y el pedido de disculpas a los hinchas de Peñarol

El delantero argentino de Peñarol, Ariel Nahuelpán, hizo sus descargos en su cuenta de Instagram por los incidentes que comenzó él mismo luego de su expulsión a los 86 minutos junto al futbolista Martín González de Rentistas, a la vez que negó los dichos que sostiene el futbolista rival que él supuestamente le dijo "¿cuánto tenés en el banco? ¿Quién sos?", y le pidió disculpas a los hinchas de Peñarol.

Cabe recordar que cuando fueron expulsados, Nahuelpán corrió a González hasta los vestuarios y allí se sumó la gran mayoría de los futbolistas de ambos planteles, los cuerpos técnicos y la seguridad de los mirasoles y allí estuvieron durante al menos 2 minutos. Luego todos retornaron a la cancha como si nada hubiese ocurrido (en pleno partido) y el árbitro Gustavo Tejera ni siquiera mostró una tarjeta amarilla, cuando por reglamento, al menos debía haber amonestado a todos los que participaron de esos incidentes.

Leonardo Carreño

La roja a Martín González y la cara de Nahuelpán quien ya había sido expulsado en la misma incidencia

Habrá que esperar qué estampó el cuarto árbitro, Diego Dunajec en el informe confidencial del encuentro para saber si habrá o no algún futbolista suspendido.

Los descargos y las disculpas

Cerca de la hora 1 de este domingo y un par de horas después de terminado el encuentro de los aurinegros en otro empate, 1-1, el jugador argentino escribió en su cuenta de Instagram.

"Primero le quiero pedir disculpas a todos los hinchas de Peñarol por mi reacción. Si bien la expulsión fue injusta, no debí reaccionar así", comenzó Nahuelpán.

Y luego agregó: "En segundo lugar, quiero aclarar que NO dije lo que se está hablando. Jamás le diría eso a nadie .La gente que me conoce sabe que no soy así".

Para finalizar, el delantero escribió: "Por último, prometo que daré todo de mí para estar a la altura de lo que es vestir esta camiseta. Sé que estoy en deuda con ustedes pero voy a revertirlo".