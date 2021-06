La pobreza indiscutible de Peñarol y el regreso de los tiempos de cólera grupal

Es raro ver a Peñarol y tratar de descifrarlo. No ataca bien como lo hizo mientras tuvo en el equipo a cuatro futbolistas que hoy no tiene, como Giovanni González y Facundo Torres, ambos en la selección uruguaya, Walter Gargano, quien volvió al banco de suplentes tras su contagio de covid-19 pero no estaba para jugar, y David Terans, que ya juega en otro equipo.

No defiende bien y esto está escrito desde hace meses. Salvo Gary Kagelmacher en la zona central, Fabricio Formiliano -quien volvió a lesionarse una vez más- comete errores y ahora se sumó Juan Acosta, factótum del empte de Rentistas. No genera juego. Es imposible que aquel Canario Álvarez goleador, quien se lucía con su escudero Torres, pueda anotar. No solo no le llega la pelota, sino que de la forma que está jugando su equipo, baja a tres cuartos de cancha a recepcionar y pocas veces juega de frente al arco rival. Sus futbolistas, generalmente, no contagian con lo que muestran. Es decir, no invitan a soñar al hincha, a creer que a la vuelta de la esquina puede venir un gol porque, en definitiva, Peñarol es un grande. Leonardo Carreño Agustín Álvarez Martínez juega más lejos del arco y pocas veces de frente al arquero rival en sus últimos partidos Nada de eso ocurre. Pero, como contrapartida y curiosamente, nadie le gana a Peñarol. Algo está pasando y es que sus rivales lo respetan mucho. En sus últimos cuatro partidos, solo consiguió tres goles. De 15 puntos en juego, logró siete y está en mitad de tabla junto a Sud América que viene de perder 5-0 ante el líder Liverpool. Este domingo se cumple un mes del último partido con una gran factura técnica que le permitió a Peñarol golear 4-0 a Corinthians con baile incluido. Y en ese encuentro no pudo estar Terans. ¿Qué pasó durante este mes en el que no se consiguen resultados? ¿Por qué bajó tanto la producción del equipo? Las ausencias seguramente juegan en contra de la gestación de juego, pero un equipo como Peñarol no puede jugar tan mal. No tiene juego por afuera, ni por adentro y tiene un punto crítico que es la generación de fútbol porque de mitad de cancha hacia adelante hay momentos en los que no existe. Es el punto a tratar, el que seguramente está en la carpeta del técnico, pero que no se ve en la cancha. Leonardo Carreño Agustín Dávila volvió a defeccionar en Peñarol La liviandad de su profundidad, de su ataque, llevan a darle mucho aire a los defensas rivales También muestra falta de jerarquía en algunos casos. Hay futbolistas que no han demostrado estar a la altura de Peñarol. Algunos, muy jóvenes, como Agustín Dávila, quien vale decir a su favor que regresó hace 10 días luego del contagio de covid-19 ante Plaza Colonia y luego jugó ante Wanderers y Rentistas. Pero no ha mostrado nada de lo que se espera. En este partido en el que nuevamente Peñarol se queda sin nada y sigue perdiendo pie en el campeonato, volvió Ariel Nahuelpán luego de haber estado ausente en los primeros cuatro compromisos debido a una lesión. Leonardo Carreño La incidencia que comenzó el bochorno: las expulsiones de Nahuelpán y Martín González Y el argentino, a decir del zaguero de Rentistas, Martín González, quien fue expulsado junto a él, le dijo “¿cuánto tenés en el banco? ¿Quién sos?”, y allí comenzaron los incidentes bochornosos con horrores arbitrales incluidos, ya que Gustavo Tejera, al menos, debió amonestar a todos los jugadores que fueron hasta la zona de camarines, abandonando el campo de juego, para pelearse. Al regreso a la cancha por parte de los futbolistas, no mostró ni una amonestación siquiera, sin aplicar el reglamento. Este bochorno trajo recuerdos de viejas épocas en las que de forma seguida -aunque con público en cancha- explotaba la cólera aurinegra y había incidentes en distintos encuentros con futbolistas. Leonardo Carreño El festejo del gol de Canobbio duró poco ya que Rentistas igualó enseguida Del partido en sí, o del rendimiento de Peñarol -ya que Rentistas hizo su negocio porque se defendió (y bien) gran parte del encuentro-, se puede decir que Agustín Canobbio fue el más claro y no estuvo contaminado por el mal juego de sus compañeros. Otro que anduvo en buen nivel fue Gonzalo Freitas en la mitad de la cancha. Sin embargo, Pablo Ceppelini -a quien Larriera sigue cambiando de posición y sigue sin ponerlo en donde más rindió que fue en tándem con el Canario Álvarez- volvió a defeccionar, esta vez, como extremo izquierdo. Otro bostezo más que suma Peñarol a su larga lista en este Apertura que, como quien no quiere la cosa, ya llegó a su tercio y el líder Liverpool le lleva cinco puntos. Los detalles Peñarol 1-Rentistas 1 Cancha: Estadio Campeón del Siglo Juez: Gustavo Tejera Peñarol: Kevin Dawson; Juan Acosta, Fabricio Formiliano, Gary Kagalmacher, Joaquín Piquerez; Gonzalo Freitas, Jesús Trindade; Pablo Ceppelini, Agustin Canobbio; Agustín Álvarez Martínez y Agustín Dávila. Director técnico: Mauricio Larriera. Rentistas: Nicolás Rossi; Andrés Rodales, Alexis Rolín, Joaquín Sosa, Agustín Acosta; Ramiro Cristóbal, Francisco Duarte, Franco Pérez, Jonathan Urretaviscaya; Salomón Rodríguez y Juninho Rocha. Director técnico: Martín Varini. Cambios en Peñarol: 45' Cristian Olivera x Dávila, 62' Rodrigo Abascal x Formiliano, 67' Ariel Nahuelpán x Trindade Cambios en Rentistas: 40' Martín González x Rolín, 44' Jim Morrison Varela x Cristóbal, 45' Facundo Peraza x Juninho Rocha, 74' Mario García x Urretaviscaya y Esteban González x S. Rodríguez Goles: 80' Canobbio (P) y 81' F. Pérez (R) Tarjetas amarillas: Kagelmacher, Dawson, Abascal, A. Martínez (PF desde el banco) (P) y Rossi, Urretaviscaya, Peraza (R) Expulsados: 86' Nahuelpán (P) y M. González (R)