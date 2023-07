Aristas Media 2022

Aristas Media se aplicó por primera vez en 2018. En 2022 se realizó la segunda aplicación de la prueba. La medición de Aristas 2022 corresponde a una cohorte particular. Son estudiantes que cursaron los dos primeros años del ciclo básico de la educación media (hoy 7° y 8°) durante la pandemia por COVID-19.

Un comentario que se repite en distintos países: “Los últimos dos años han tenido un profundo impacto en nuestros estudiantes y centros educativos.”

Datos a escala internacional confirman este impacto. El mundo experimentó la mayor disrupción en la historia de la educación durante la pandemia por COVID-19. La evidencia disponible muestra: menor progreso en materia de aprendizajes que en años previos y aumento de la brecha de aprendizajes para los alumnos en situación de desventaja.

Varios estudios documentan caída en las puntuaciones alcanzadas por los estudiantes en matemática y lectura durante 2021-2022 en comparación con años pre-Covid-19. Además, el impacto de la pandemia ha empeorado inequidades preexistentes1.

Por otra parte, a nivel nacional y mundial, la pandemia tuvo impactos sociales y emocionales —aumento de problemas de salud mental, aumento en niveles de ausentismo y deserción-. Han sido años atípicos que refuerzan la necesidad de tener en cuenta al alumno en el plano social, emocional y motivacional. Distintos estudios a nivel internacional confirman esta primera evidencia.

Es muy generalizada la constatación de pérdidas de aprendizaje, aumento de la inequidad, crecimiento de las brechas entre los estudiantes de contextos muy favorables y contextos muy desfavorables, afectación del clima escolar, afectación socio-emocional. Las diferencias son de magnitud.

Hubo, a escala mundial, importante variabilidad en el número de días de cierre de los centros educativos. El aprendizaje remoto y el aprendizaje hibrido también mostraron importante variabilidad entre los países y al interior de los países. A diferencia de otros países, nuestro país tuvo más días de clase presencial y mantuvo un mayor vínculo por medios virtuales.

La enseñanza y el aprendizaje en modalidad virtual requieren que los alumnos tengan acceso consistente a computadoras y a Internet (conectividad en los hogares y disponibilidad de dispositivos) y hagan buen uso de ese acceso. También, que los docentes tengan buena formación para la enseñanza en modalidad virtual.

Importa decir que aun en países con sistemas educativos efectivos y casi universal conectividad y acceso a dispositivos, los atrasos y pérdidas de aprendizaje en muchos de estos países fueron significativos, especialmente para poblaciones históricamente vulnerables.

Los impactos diferenciales de la pandemia sugieren que las puntuaciones alcanzadas en las pruebas pueden ser más variables en el 2022 que lo que muestran tendencias prepandemia. Los resultados de Aristas Media 2022 muestran una relativa mayor variabilidad en las puntuaciones del 2022 que en Aristas Media 2018. Esto implicaría mayor diversidad en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.

Sabemos que el desarrollo del conocimiento es acumulativo y tiene mucho de secuencial. Importa lo que se logra en cada grado. Con el propósito de conocer el punto de partida de los estudiantes al comienzo del año lectivo 2022, el INEED consultó a los docentes. Se les preguntó cómo, en comparación con el 2019 o con años anteriores a la pandemia, consideraban la preparación de los estudiantes al comienzo del año.

La mayoría de los docentes de ambas áreas (LECTURA y MATEMÁTICA) consideró que la preparación con la que los estudiantes iniciaron el curso de tercero en 2022 es peor que en 2019 o años previos a la pandemia. (65,3% y 72,6% respectivamente).

En lectura no se observan diferencias estadísticamente significativas en los puntajes promedio entre 2022 y 2018. El desempeño de los estudiantes de más bajas puntuaciones en las pruebas de lectura (percentil 10 y percentil 25) es inferior en el 2022 que en el 2018 (6 y 3 puntos en la escala). El desempeño de los estudiantes de más alto desempeño en las pruebas de lectura (percentil 90 y percentil 75) es superior en el 2022 que en el 2018 (8 y 4 puntos en la escala).

En breve, bajan las puntuaciones del 2022 con respecto al 2018 en el extremo inferior de las distribuciones de puntuaciones (resultados) alcanzadas en las pruebas de lectura. Suben las puntuaciones del 2022 con respecto a 2018 en el extremo superior de estas distribuciones. Esta evidencia sugiere que los estudiantes de contexto sociocultural menos favorable fueron los más afectados.

En matemática tampoco se observan diferencias estadísticamente significativas en los puntajes promedio entre 2022 y 2018. El desempeño de los estudiantes de más bajas puntuaciones en las pruebas de matemática (percentil 10 y percentil 25) es inferior en el 2022 que en el 2018 (6 y 3 puntos en la escala). El desempeño de los estudiantes de más alto desempeño en las pruebas de matemática (percentil 90 y percentil 75) es también inferior en el 2022 que en el 2018 (3 y 2 puntos en la escala).

Importa decir que las pérdidas de aprendizaje pueden no ser lo significativas que podría haberse anticipado y pronosticado debido a que los centros educativos no estaban ofreciendo oportunidades efectivas de aprendizaje antes de la pandemia. Sabemos que la educación ha sido un muy importante factor de atraso y estancamiento de los últimos varios años.

Sabemos también que hay un gran debe histórico con los alumnos en situación de desventaja (variadas y de diferente naturaleza y alcance). Mientras que en el contexto muy favorable el porcentaje de estudiantes en los niveles más bajos de desempeño en Aristas 2022 no alcanza el 10%, en el contexto muy desfavorable la proporción de estudiantes en estos niveles supera el 43%.

[1] Betthäuser, B. A., Bach-Mortensen, A., & Engzell, P. (2022, April 26). A systematic review and meta-analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on learning.

https://doi.org/10.35542/osf.io/d9m4h

Cohodes, S., Goldhaber, D., Hill, P., Ho, A., Kogan, V., Polikoff, M., Sampson, C., & West, M. (2022). Student achievement gaps and the pandemic: A new review of evidence from 2021–2022. Center for Reinventing Public Education (CRPE).

https://crpe.org/wp-content/uploads/final_Academic-consensus-panel-2022.pdf