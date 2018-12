Arquitecto uruguayo desarrolla meganegocios en Nueva York

Todo comenzó hace quince años cuando el arquitecto y MBA Diego Hodara, ante la recesión económica en Uruguay, decidió irse a vivir a Chicago. Eligió esa ciudad porque le resultaba hermosa desde el punto de vista arquitectónico y sentía que allí podría abrirse caminos. Al principio consiguió trabajo en una compañía pequeña de diseño industrial y tuvo un pasar ajustado, hasta que lo transfirieron a Nueva York. Poco a poco, sumó méritos y recursos para independizarse y desarrolló su propio emprendimiento en el área de la construcción y real estate. “Estuve dispuesto a ser pobre financieramente, pero mentalmente siempre estuve en plena búsqueda de superación, con mis metas claras y definidas”, comentó Hodara a Café & Negocios, en una visita a Montevideo.



Una vez más asentado en Nueva York, complementó su formación académica -es egresado de la UdelaR-, con una maestría en Real Estate, Finanzas e Inversiones en New York University (NYU). En el año 2006 fundó Titanium Realty Group, una desarrolladora de proyectos inmobiliarios en Jersey City, que en sus inicios encontró serias dificultades para operar por la recesión en Estados Unidos de esa época.



Fue en 2011 cuando se apalancó más en los inversores -muchos de ellos de Estados Unidos, México, Argentina y de otros países latinoamericanos, incluyendo de Uruguay-, que llevaron a su empresa a lo que es hoy en día: maneja más de 350 proyectos que van desde unos US$ 15 millones a US$ 50 millones.





Hodara también se asoció a W Designe, empresa que desarrolla servicios para la construcción, también ubicada en Estados Unidos. Y en Uruguay, con un socio local, recientemente lanzó Uforma, compañía dedicada a servicios de arquitectura, donde trabajan profesionales locales y exportan su producción al país del norte.



¿A qué se debe el crecimiento sostenido de Titanium en los últimos años?

El impacto se debe a que nos enfocamos en un sub mercado dentro de la zona metropolitana de New York, que es Jersey City. Eso nos da ventaja competitiva, porque contamos con el know-how y el network específico de esa zona, siempre tratando de maximizar los retornos de nuestros inversores. Otra de las razones de nuestro crecimiento es que nos abocamos al segmento de las residencias, no a los shopping malls, locales comerciales u oficinas, salvo que estos formen parte de la planta baja de los edificios de residencias. Un tercer factor es que tenemos claro que nuestro negocio está en la construcción de edificios de entre once y catorce pisos. Es decir, no hacemos casas, ni mega torres.



¿Las residencias son para clase media y alta, verdad?

Más que nada para clase media. Jersey City tiene varios barrios. Algunos de clase muy alta, que son los que están frente al Hudson River; me refiero al skyline de los edificios de Manhattan. Y hay otros, ubicados a unas dos cuadras del río, que son de clase media trabajadora, los cuales tienen la facilidad de estar cerca de Manhattan, en subway. Nosotros nos dedicamos a esa última zona que mencioné.

¿Cuántas personas trabajan en la compañía en Estados Unidos?

Hemos ido creciendo. Hoy en día somos siete: dos arquitectos uruguayos, otra persona fue mi estudiante en el postgrado de Negocios Inmobiliarios de la ORT, y también tengo personal que cursó la misma maestría que yo en la NYU y terminó integrándose a mi empresa.

¿Cómo está el mercado de la construcción e inmobiliario este fin de año?

El sect r inmobiliario en Estados Unidos varía drásticamente. Por ejemplo, en este momento Miami está un poco apagado, pero en Nueva York sigue subiendo la demanda en ciertas zonas, a pesar de que se aprobaron unas reformas impositivas con las que el comprador ya no puede descontar los intereses de las hipotecas cuando adquiere una propiedad. Eso afectó un poco el mercado, pero ahora no tanto.

¿Es cierto que es más conveniente invertir en desarrollos inmobiliarios en Nueva York que en Montevideo o Punta del Este?

Sí, por los impuestos. No quiero entrar en temas políticos, pero para hacer desarrollos inmobiliarios en Uruguay la parte impositiva es tremenda, licua totalmente los retornos de inversión.

¿Qué recomendaciones le daría a los emprendedores de este sector?

Les diría que mantengan la confianza en sí mismos, en la fortaleza y en los conocimientos que tienen. Ese es el activo personal de cada uno. A veces se está en situaciones financieras muy malas, pero hay que visualizar a largo plazo y hacer proyecciones. También hay que estar dispuesto a cobrar “dos pesos locos” cuando se está en la búsqueda del logro. En mi caso, siempre procuré trabajar en mi área, no me fui de mozo en un bar en Estados Unidos, porque quise mantenerme alineado a mi potencial. No siempre se puede, pero hay que intentarlo, en lo posible.

El emprendedor, sea quien sea, tiene que prepararse constantemente, cultivarse y valorar cada aprendizaje. Por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura tuve dos años de urbanismo y pensaba no me habían aportado gran cosa, pero cuando debí hacer una lectura de porqué Jersey City tiene condiciones urbanas de gran potencial, esos conocimientos me ayudaron muchísimo.

Y ese fue el mercado en el que finalmente entré, ahí afiancé mi negocio.

También les recomiendo a los emprendedores que sean cautos, independientemente de los éxitos obtenidos. No hay que descansarse, porque eso de que “si soy exitoso hoy, lo seré mañana”, no existe.