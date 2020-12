Asaltaron a dos guardavidas en Montevideo y Adeom exige presencia de marineros

El puesto de guardavidas ubicado en Punta Yeguas fue asaltado por delincuentes armados que apuntaron a la cabeza de los guardavidas e hicieron que se tiraran al piso este jueves, según informaron a través de un comunicado conjunto la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), la Federación Nacional de Municipales (FNM) y el PIT-CNT.

Valeria Ripoll, secretaria de Adeom, explicó a El Observador que fueron dos los guardavidas intimidados por dos asaltantes, quienes les robaron sus celulares y otras pertenencias. El hecho ocurrió sobre las 14 horas. Los guardavidas no fueron golpeados, no presentan lesiones. Los delincuentes se dieron a la fuga.

Los funcionarios hicieron la denuncia a la policía y también fueron orientados por Adeom a denunciar el accidente laboral ante el Banco de Seguros del Estado (BSE). "Siempre que las personas son víctimas de un robo o violencia, les decimos que vayan al BSE, porque al principio parece que están bien, pero luego hay afectación. Eso nos pasó, por ejemplo, con las compañeras del Cementerio de Norte cuando las amenazaron de muerte y les apuntaron con armas, parecía que estaban bárbaras y luego la situación interna afloró y las desbordó (agosto 2020). Es importante la atención y contención", dijo Ripoll.

En el comunicado, los sindicatos y el PIT-CNT repudiaron la violencia y les exigen a las autoridades que "hagan lo que deben hacer" ya que es "inaudito" que en estas fechas de fin de año, los marineros de playa todavía no estén trabajando.

Ripoll explicó que generalmente para el 15 de noviembre, es decir para el comienzo de la temporada veraniega, los marineros están en funciones en las playas, pero no este año. "Es inusual que sea casi 25 de diciembre y todavía no hayan bajado (a las playas). Es cuando más se necesitan no solo por seguridad física, sino también ahora por la vigilancia de temas vinculados al covid", señaló Ripoll.

La secretaria de Adeom atribuye la ausencia de los marineros de playa a que no se han logrado poner de acuerdo el Ministerio de Defensa y la Intendencia de Montevideo (esta última es la que paga los salarios). "Es preocupante que las autoridades no hayan podido hacerse cargo de este problema", afirmó Ripoll.

En lo que resta de la jornada de este jueves, no se contará con guardavidas en las playas de Montevideo debido a lo ocurrido y en solidaridad con los afectados. "Mañana sí bajaremos a la playa a trabajar, porque las autoridades nos dijeron que estarán los marineros, espero que cumplan", dijo Ripoll.

Agregó que las condiciones de trabajo de los guardavidas no son para nada las adecuadas, lo que ya fue planteado desde el año pasado, sin mayores respuestas, según afirmó. "Hoy, con el covid-19 están 12 horas en sus puestos en las casillas y no hay una sola limpieza o higienización en todo el día", afirmó.

Actualmente la brigada de guardavidas de Montevideo está integrada por 200 trabajadores.