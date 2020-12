Límites al derecho de reunión: qué intendencias le ponen número a aglomeración y cómo serán los operativos

El gobierno de Luis Lacalle Pou se apoyará en las 19 intendencias del país para controlar que se cumpla la reglamentación del artículo 38 de la Constitución que estableció límites al derecho a reunión.

Cada departamento tiene un Comité Departamental de Emergencias (CDE) –presidido por el intendente– y un Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed). Esos organismos serán los encargados de controlar que no haya aglomeraciones en la vía pública, así como que se cumpla con el uso de elementos de protección personal y el distanciamiento físico.

Las inspecciones serán más vigorosas en los próximos días, producto de las fiestas por Navidad y Año Nuevo, así como durante el plazo en el que rija el límite al derecho de reunión, fijado para 60 días en un principio.

Si bien algunos departamentos como Maldonado, Rivera y Artigas fijaron el piso de más de diez personas para definir aglomeración, la mayoría de los intendentes dejó librado a los jefes de los operativos ese evaluación y lo harán con un criterio cualitativo y no cuantitativo, dependiendo del caso y el contexto.

Maldonado

El intendente nacionalista Enrique Antía anunció este martes que la comuna considerará que más de diez personas conforman una aglomeración, algo que en realidad no está determinado en la norma aprobada por el Poder Ejecutivo, que si bien define aglomeración no especifica un número de personas.

Mauricio Souza, el coordinador del Cecoed de Maldonado, dijo en una rueda de prensa que la intendencia trabajará en que no se superen las diez personas. También señaló que habrá "recorridas preventivas" para controlar el distanciamiento físico, el uso de tapabocas y todas las demás medidas sanitarias necesarias.

Antía, por su parte, aseguró en la conferencia de prensa que se equipará a los cuerpos inspectivos con cámaras Go Pro para "actuar en la disuasión, prevención y el diálogo". "Pero no queremos que en Maldonado la gente no cumpla con los lineamientos nacionales. Nos va la vida de mucha gente y el trabajo, que además mucha gente está esperando esta temporada para revolverse", dijo el jefe departamental.

Canelones

En este caso no se fijó un número. "Estamos trabajando con la Jefatura para unificar criterios más que nada", señaló a El Observador el director de Contralor del gobierno canario, Luis Garrido, quien agregó que para actuar ante una aglomeración se tendrá en cuenta el espacio, el uso de elementos de protección personal y la distancia.

Respecto a los boliches, bares y otro tipo de locales que puedan tener actividad en los próximos días, Garrido dijo que el gobierno que encabeza Yamandú Orsi coordina desde principios de diciembre que no haya aglomeraciones. En total, el departamento tiene 80 inspectores ejerciendo los controles, a lo que se sumarán unos 35 funcionarios más para reforzar el personal durante las fiestas.

Por otra parte, Canelones también pondrá a disposición de los ciudadanos una aplicación para dar a conocer cuál es el estado de las playas del departamento y también su aforo.

San José

La comuna que lidera la nacionalista Ana Bentaberri está trabajando en cruzar recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) con las medidas anunciadas por el gobierno. Respecto a la definición de aglomeraciones, el coordinador del Cecoed, Yerwin Silveira, dijo a El Observador que eso se determinará en función del peligro que represente para la salud pública.

"Si no hay más de dos metros de distanciamiento, si no hay tapabocas o hay más de 10 o 12 personas, como dicen las recomendaciones del GACH, no está dentro de la ley", sostuvo.

Artigas y Rivera

Estos dos departamentos del norte del país también se regirán por la máxima de diez personas. En Artigas, según dijo el intendente blanco Pablo Caram, el Cecoed instará a los grupos a que se dispersen o dividan, cuando lo integren más de diez personas.

"Ya comenzaron a regir operativos en conjunto entre la Policía, el Ejército, la intendencia y la Fiscalía, a raíz de la reglamentación del artículo 38 (de la Constitución). Se exhorta a evitar todo tipo de actividades desde la medianoche, momento en que regirán controles, hasta las 7 de la mañana. El mismo operativo (de unos 20 funcionarios) se realizará en Nochebuena y el 31 de diciembre", dijo el intendente.

Por su parte, fuentes de la Intendencia de Rivera señalaron que se mantendrán en línea con las medidas anunciadas por el gobierno y que el Cecoed departamental definió actuaciones en casos donde haya más de diez personas y se constate riesgo sanitario.

Paysandú

El Cecoed cuenta con el apoyo de policías y bomberos en las fiscalizaciones. "Hay puntos de concentración que sabemos que son más sensibles que es donde estamos poniendo mayor cariño", dijo el intendente nacionalista Nicolás Olivera. "Siempre con una actitud disuasiva, no queremos generar controversia", agregó.

El jefe comunal contó que en los últimos días la intendencia se reunió con distintos actores (como dueños de bares y boliches) para prevenir todo tipo de aglomeraciones. Si bien el cuerpo inspectivo de la intendencia se reduce a diez funcionarios, Olivera dijo que se transformó a funcionarios en "agentes sanitarios" para que puedan alertar cuando hay algo fuera de lo permitido.

En el caso de los guardavidas, por ejemplo, en el contrato de ingreso se incluyó la necesidad de que sean "custodios sanitarios" y puedan alertar en caso de aglomeraciones.

Florida

Las autoridades resolvieron no ponerle número a la aglomeración, que quedará sujeta a lo que interprete cada jefe del operativo, que pueden ser los jefes de Policía, el subjefe o los comisarios de cada una de las seccionales, afirmó el intendente Guillermo López, del Partido Nacional.

Los funcionarios ya fueron advertidos que tendrán esa responsabilidad a cargo y deberán definir "qué es aglomeración y qué no", teniendo en cuenta el contexto y la situación. En los operativos destinados a controlar aglomeraciones en Navidad y los fines de semana participarán entre 30 y 40 funcionarios. Además, para las fiestas se instalarán puestos de control y patrullajes.

Por otra parte, la Intendencia de Florida trabaja en generar un cordón sanitario para la localidad de 25 de Mayo, la "más preocupante" porque concentra a la mitad de los casos del departamento. Para controlar el brote que hay allí se instalarán peajes con hisopados aleatorios al ingreso de la ciudad. Esos controles serán coordinados con los ministerios del Interior y de Salud Pública.

Flores

El Cecoed resolvió suspender los espectáculos públicos hasta el 10 de enero, así como los campeonatos deportivos, que deberán ser reprogramados, y las fiestas y reuniones sociales.

Sobre el concepto de aglomeración el intendente Fernando Echeverría dijo que “hay que usar el sentido común”. Agregó que se evitará que haya un número importante de personas juntas que no cumplan distanciamiento ni usen tapabocas “en un radio pequeño”. Los fiscalizadores serán quienes determinen cuándo se trata de una aglomeración y cuándo no. Ese equipo lo integra el Ministerio del Interior, la Dirección Departamental de Salud y la intendencia.

En concreto, para el 24 y 31 de diciembre, la comuna resolvió cerrar parcialmente la plaza principal porque allí es el lugar donde se junta más gente. No obstante, se habilitarán otros espacios públicos para que las personas que salgan no se aglomeren.

Río Negro

En la misma línea que en Flores, el intendente, Omar Lafluf, señaló se cerrará la rambla para las fiestas, días en los que se realizarán operativos especiales con todos los inspectores disponibles para controlar las aglomeraciones. En esos operativos también participarán ministerios, la Policía Nacional y la Prefectura. También se pedirá apoyo al Ejército Nacional para controlar el ingreso por las rutas.

Por otra parte, la comuna estableció el cierre de varios lugares de forma preventiva como el balneario Las Cañas, así como campamentos, donde solo se permitirá el ingreso a propietarios o a quienes acrediten estar alquilando. De noche, además, no se permitirá el ingreso desde afuera de los campings.

“La gente puede ir a pasar el día y de noche se cierra porque nos resulta imposible de controlar de otra forma”, sostuvo Lafluf. El intendente dijo que evitó poner un número a las aglomeraciones. “No quise poner número porque me parece que no sirve. Si hay nueve y están todos abrazados no me sirve de nada. Hay que tener sentido común de distancia y barbijo”, agregó.

Cerro Largo

El intendente José Yurramendi dijo que la comuna desplegó operativos de fiscalización durante todos los fines de semana de diciembre y seguirá trabajando en esa línea, en conjunto con otros organismos como la Policía y el Ministerio de Salud Pública.

Respecto a las aglomeraciones, dijo que será la Policía y los funcionarios de la intendencia quienes determinen cuándo hay una situación de riesgo sanitario. "Hay que aplicar el sentido común y hacer que la gente se cuide, que ande en su núcleo más cercano”, sostuvo.

Tacuarembó

Wilson Ezquerra, jefe comunal, señaló que el Cecoed de ese departamento dispuso el cierre de los campings en todo el territorio, así como de los espacios públicos a partir de la medianoche. Las aglomeraciones y la posibilidad de actuar sobre ellas quedará a criterio de quienes estén haciendo la inspección, detalló.

"No hay un número determinado, dependerá de si es un lugar cerrado, abierto y qué cantidad de personas haya respetando protocolos", señaló.