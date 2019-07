Asamblea de Conaprole con anuncios: cierra una planta y su gerente general se retira

La principal industria láctea del país, Conaprole, continuará ajustando su cinturón para intentar pagar el mejor precio por la leche a sus casi 2.000 socios. Por ello, anunció el cierre de una planta industrial en San Carlos, al tiempo que oficializó la renuncia del gerente general Ruben Nuñez, todo un emblema en la conducción de la cooperativa en los últimos 20 años.

Con más de 100 tamberos concentrados con pancartas, banderas y fardos sobre la esquina de Magallanes y Nueva York –frente a la sede central de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole)–, durante la jornada de este martes 16 se llevó a cabo la Asamblea de los 29 -el órgano ampliado de dirección de la cooperativa, reunida a instancia de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL).

“Damos fe que en la asamblea se escucharon temas que realmente hacen a la cuestión: de ahorro, planes de mejoramiento. Hay un ajuste de las cosas más vulgares. Lo vimos en el presupuesto y en los números. Se nos demostró que hay mucho trabajo hecho y de eficiencia”, valoró el presidente de la ANPL Walter Frisch.

El primero de ellos tiene que ver con un plan de ahorro y austeridad, del cual los asambleístas manifestaron su conformidad con el informe y las medidas presentadas en pos de un mejoramiento en el precio de la leche.

En segundo lugar, se exigió la toma de responsabilidad por parte del gobierno de la deuda que Venezuela mantiene con la cooperativa por US$ 30 millones, aunque no prosperó el planteo del titular de la ANPL de promover un juicio contra el estado venezolano por ese incumplimiento. El presidente del directorio de Conaprole, Álvaro Ambrois, ya había mostrado en lo previo su distanciamiento con esa postura, y apostó a seguir negociando con la cancillería y el Poder Ejecutivo para intentar cobrar ese pasivo.

En tercer lugar, en la Asamblea de los 29 se informó que no habrá anuncios concretos del futuro precio de la leche proyectado para la primavera. Esta noticia dejó gusto a poco para varios tamberos que esperaban tener alguna pista sobre una mejora en los próximos meses, una vez que se quede resuelto el aumento del precio de la leche tarifada en agosto próximo.

“No habrá ningún anuncio. Se nos dijo que debido a la actualidad de los mercados, ellos (por el directorio) no podían asegurar ningún reperfilamiento”, lamentó el titular de la ANPL.

De todas maneras, los productores solicitaron “una perspectiva en el tema precios” y que se recalcularan las mejoras en este aspecto. Se informó que la cooperativa desarrollará un recalculo mes a mes y no dará una perspectiva de precio para la primavera”, añadió.

Finalmente, la asamblea consideró que es necesario que Conaprole se reúna con los precandidatos a la Presidencia para replantear el tema de las relaciones laborales y evaluar alternativas para bajar el costo de las tarifas públicas para así mejorar la competitividad de toda la cadena láctea.

Globos negros y blancos

Según supo El Observador, la Asamblea de los 29 tuvo un “muy buen clima” tanto dentro como fuera de las instalaciones de la cooperativa, donde más de 100 tamberos se concentraron para demostrar su apoyo y su respaldo al resto de las gremiales y en procura de obtener mejores resultados.

Los productores estuvieron dos horas manifestándose en Magallanes y Nueva York. La gente estaba tranquila y había un aire de satisfacción por la gran concurrencia de personas.

Después de limpiar la calle, marcharon hacia la Torre Ejecutiva en donde hicieron entrega de 800 firmas al Presidente Tabaré Vázquez para que tome cartas en el asunto de la deuda con Venezuela.

“Desde la ANPL y todo el resto de las gremiales procuraremos que se responsabilice este acuerdo con Venezuela porque no podemos tomarnos ni 10 años para cobrarlo y es una suma más que considerable para una empresa”, insistió Frisch.

Luego, debajo del monumento a José Gervasio Artigas de la Plaza Independencia, los lecheros lanzaron globos blancos y negros –clásicos colores de una vaca Holando– para recordar a los 200 tamberos que debieron abandonar el rubro este año.

La opinión del presidente

Ambrois, presidente del directorio de Conaprole, informó que la jornada con los productores fue “muy enriquecedora”. “Estos intercambios son siempre muy valiosos”, valoró.

El jerarca manifestó que la presentación se basó fundamentalmente en buscar mejoras de eficiencia, que es “la obsesión” de la cooperativa para tener el mejor precio para los productores. En lo que se refiere a los precios, la empresa mostró la “enorme variabilidad de los mercados” y solicitó, nuevamente, la confianza a los productores para generar la fijación de precios mes a mes para poder manejar valores más acertados.

Según Ambrois, el clima de la reunión fue muy bueno, “como siempre”, dijo. “Es una característica de los productores, más allá de discrepancias naturales que puedan haber en la organización con el nivel y el espíritu de siempre”, añadió.

En cuanto a la deuda con Venezuela, Ambrois apuntó que “es un tema más que sensible” e hizo referencia a la “necesidad imperiosa” de la cooperativa de hacerse de este crédito. Sin embargo, aclaró que “están las dificultades que todos conocemos”, en referencia a la grave crisis política y económica que atraviesa el país caribeño.

Frente a temas como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea –cerrado semanas atrás después de 20 años de negociación– el mandatario hizo referencia a que es un tema muy complejo que genera “muchísima preocupación”.

“Más que nunca está la necesidad de que nuestro gobierno haga acuerdos que en este caso favorezcan al sector”, dijo. A modo de ejemplo, aludió a las negociaciones con Corea y China en las que “necesariamente tenemos que tener mejores ventajas arancelarias”, reclamó.

Una planta menos

En las últimas horas se conoció la noticia de que la planta de Conaprole que funciona en San Carlos cerrará su actividad. Al respecto, Ambrois confirmó la información y agregó que es un análisis que viene de mucho tiempo. “Todas estas decisiones estratégicas Conaprole se las transmite a sus productores y este es el ámbito natural con la asamblea”, comentó.

Por su parte, Frisch anunció que son “reajustes normales”. Hizo referencia a que Uruguay debe competir con el mundo y reclamó una mejora en sus mensajes, eficiencia e inserción en los mercados.

“La empresa consideró que no nos da para tanto crecimiento y no podíamos estar con una planta, como la de San Carlos, en determinadas condiciones. A nosotros nos faltan precios. Creo que no condicen. Lamentablemente es una planta que va a tener que cerrar”, concluyó.

El fin de la era Nuñez

La salida del gerente general de Conaprole, Ruben Nuñez, también fue otro anuncio relevante de la Asamblea de los 29 para una de las mayores empresas privadas del país con una facturación anual de unos US$ 1.000 millones.

Fuentes gremiales comentaron a El Observador que la salida de Nuñez ya se venía gestado y organizando desde hace un año atrás, por lo que no fue una “gran sorpresa” para los casi 2.000 socios de la cooperativa. El ejecutivo cumplió 60 años, y es algo habitual que a esa edad se pase a retiro. Su lugar será ocupado desde el próximo 1° de agosto por el actual subgerente general, el contador Gabriel Valdés, un funcionario al cual ya se lo venía preparando para esta tarea, revelaron.

“Es un trabajador (por Valdés) muy respetado dentro de Conaprole y muy comprometido con la gestión”, aseguró uno de los informantes, aunque reconoció que quizás para la envergadura del cargo pudo realizarse un llamado externo para contar con un abanico mayor de opciones.

Nuñez ocupó la gerencia general de Conaprole por casi 20 años y es todo una institución dentro de la principal cooperativa láctea del país. Una de las fuentes aseguró que fue el “gran responsable” de la transformación que procesó la empresa en la últimas dos décadas para su modernización. Ello terminó por consolidar la industria como líder en su sector y por varios años consecutivos ha sido el principal exportador individual del país. El actual gerente general fue el responsable de concentrar el procesamiento de leche en menos unidades en puntos estratégicos de la cuenca lechera, como una oferta de ganar eficiencia y reducir costos.

Algunos roces

El liderazgo de Nuñez dentro de Conaprole es innegable, a tal punto que su voz prácticamente era la de un director más. Una de las fuentes dijo que ese perfil en a lo largo de su historia le valió más de un choque con el directorio de turno.

Otro de los debes que queda de la gestión del actual gerente general de Conaprole, fue su vínculo con el sindicato. “Claramente nunca logró congeniar con el gremio. La relación era bastante mala”, reconoció la fuente. Por ello consideró que varios socios de la cooperativa consideraban que Nuñez había “cumplido su ciclo” y era hora de probar suerte con un nuevo perfil para mejorar el vínculo con los casi 2.000 trabajadores que tiene la cooperativa.

De hecho, el último gran conflicto que tuvo Conaprole con su gremio terminó con la renuncia del gerente de Recursos Humanos de Conaprole, Gabriel Calabuig. Pese a que ese ejecutivo tuvo un buen vínculo con el Directorio de la cooperativa, no tuvo el apoyo de Nuñez para implementar los cambios en su aéra de trabajo, por lo que tomó la decisión de abandonar su cargo en diciembre del año pasado.

El comunicado de la Asamblea de los 29