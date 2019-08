Asesores de Alberto Fernández definen prioridades: dólar y plazo a exportaciones

AR Partners, la compañía que comanda el exRaymond James Eduardo Tapia, organizó un desayuno en sus oficinas con Guillermo Nielsen, uno de los economistas que más escucha Alberto Fernández, candidato a ser el titular del Palacio de Hacienda y quien más chances tiene de ser quien renegocie el acuerdo con el FMI.

Máximos representantes de bancos y fondos de inversión participaron de una sesión de preguntas y respuestas, donde el referente del Frente de Todos adelantó que volverán los encajes para capitales golondrina, y que las exportaciones deberán pasar por el MULC (mercado mayorista) en un período de tiempo razonable: "Para todo lo demás que tenga que ver con el tipo de cambio, libertad total".

Además, anticipó que ni bien asuman van a hacer una visita al gobierno de los Estados Unidos para reunirse con los principales funcionarios, bancos y demás para generar confianza en los mercados.

"La voluntad de pago de la deuda es total, solamente dependemos de la capacidad de pago. Estamos siguiendo de cerca inflación, riesgo país, reservas, libre disponibilidad, pesos en la Tesorería y rollover de corto plazo. En caso de reperfilamiento de deuda haremos cambio de bono por bono. Sin quita. Completamente market friendly y respetando NPV" (net present value, que es el valor actual neto).

Reunión con Lacunza

Señaló que las charlas con el actual ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, giraron en torno a que el gobierno no les deje bombas de tiempo: "El IVA a los alimentos es algo que está mal implementado, tendrían que haber hecho reintegros de IVA por pago con tarjeta de débito y crédito. Las Leliq son la principal bomba de tiempo que deja el gobierno. Está mal que la base monetaria no crezca, pero las Leliq crecen al 75% anual, hay que cambiar el agregado que definen como objetivo. Va a haber una campaña mediática de acuerdos de precios y salarios. Pero en el fondo la inflación se resuelve con política monetaria".

En cuanto a la transición dijo que van a pecar de inactivos. No quieren mostrar ni hacer nada que debilite al gobierno. No van a criticarlo sino que van a mostrar apoyo y señales de tranquilidad. No se van a reunir con tenedores de bonos ni con FMI por su cuenta.

A Cristina Fernández la ve en una etapa alejada del poder y sin ganas de estar en el día a día de la política. Dejó en claro que Argentina es un país presidencialista.

Afirmó que Vaca Muerta es la prioridad número uno del gobierno: convertirse en un país exportador de petróleo, gas y shale gas. El objetivo final es tener un gasoducto para exportar a Brasil. Van a mandar una ley al Congreso los primeros días de gobierno para fomentar la inversión extranjera en Vaca Muerta.

No creen que puedan hacer reforma previsional porque Mauricio Macri quemó esa posibilidad. Seguramente haya una reforma laboral. Le sorprendió que los sindicatos están al tanto de lo que se viene.

El Cronista/RIPE