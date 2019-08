Récord: más de 1,5 millones de personas compraron dólares en Argentina en julio

Julio suele mostrar un repunte en las compras de divisas por parte de las personas, ya que ese mes buena parte del pago de los aguinaldos va en dirección al atesoramiento. Pero la cercanía de las primarias presidenciales de agosto le agregó este año a los argentinos un plus a ese apetito por el dólar.

La cantidad de personas que compraron dólares a través de homebankings, apps telefónicas y ventanillas bancarias o de casas de cambio, fue la más grande de la que tenga registro el Banco Central ( BCRA). Aunque la serie es corta: llega hasta enero de 2017.

Según datos del Banco Central, en julio cerca de 1.548.000 personas compraron dólares. El pico mensual anterior de concurrentes a entidades cambiarias y bancarias se había registrado en julio de 2018, con alrededor de 1.350.000 personas. Se dio en plena corrida cambiaria y —como este año— en mes de pago de aguinaldos.

El récord no se tradujo en un pico de formación de activos externos en el ítem compra de divisas de atesoramiento, uno de los componentes que forman parte de la "fuga" de divisas.

Eso se dio por varias razones. Primero, la más lógica, que a pesar de los ajustes salariales el poder de compra en dólares de los ingresos en pesos está en baja y limita las compras que puede hacer cada cliente. Esto se ve en los datos que publicó el BCRA en su informe de Evolución del Mercado de Cambio y Balance Cambiario de julio.

En esa publicación se detalla que las compras brutas promedio fueron de US$ 1.486 por persona durante el mes pasado, por debajo del promedio del mismo mes de 2018 cuando los compradores promediaron adquisiciones por US$ 2.010 cada uno.

Pero, en segundo lugar, juegan también la caída en la actividad económica y los altos costos financieros —-tasas en pesos por las nubes— que fuerzan a muchos ahorristas con dólares atesorados a vender para pagar sus gastos mensuales.

Esto se ve al seguir los números de compras de billetes totales —los hechos por personas físicas y jurídicas en conjunto— en julio de este año.

El mes pasado se compraron en términos brutos US$ 5.343 millones, mientras que se vendieron en el mercado financiero US$ 3.391 millones. Las dos cifras son, también, máximos históricos para la serie del Banco Central, que en este caso llega hasta 2002. Esto arroja compras netas de billetes, sumando personas físicas y jurídicas, por US$ 1.953 millones.

