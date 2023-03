Así quedó el supermercado de la familia Roccuzzo, esposa de Messi, después de la balacera

En la mañana de este jueves quedaron doce vainas frente al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, después de que fuera el local fuera atacado a tiros en la madrugada.

Se registraron 14 impactos de bala en la persiana de metal del supermercado de la cadena Único establecido en Rosario, Argentina.

La policía provincial encontró en la puerta del local un mensaje que apuntaba al futbolista de la selección argentina: “Messi, te estamos esperando. (Pablo) Javkin también es narco, no te va a cuidar”, señala el texto escrito con una lapicera en un cartón.

Pablo Javkin es el intendente de Rosario y tras lo sucedido pidió que las autoridades del gobierno argentino vayan al lugar de los hechos.

"Hablé con el ministro de Seguridad de la nación Aníbal Fernández. Yo los quiero acá. ¿A cuánto está el presidente? ¿A media hora?", cuestionó. "Yo soy intendente de la ciudad. Yo no manejo la fuerza de seguridad y cuando pedí no me dejaron. Los que tienen responsabilidad que vengan acá", agregó.

Javkin dijo que no tiene armas, ni quien lo cuide y que camina "por la ciudad como cualquier vecino". Aun así dijo: "A mí no me van a correr con esto. Está muy claro que es muy fácil para cualquier banda generar este hecho, es una pavada hacerlo".

Según informó Infobae, los responsables del comercio no habían recibido extorsiones previo a la balacera.

El caso es investigado por el fiscal de la unidad de Balaceras, Federico Rébola, quien se acercó al lugar y solicitó la intervención de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que ya se encontraba trabajando en la pesquisa junto a los peritos.

Fuentes judiciales indicaron que, según primeros indicios recabados, los autores del ataque fueron dos personas, hasta el momento no encontradas y no identificadas, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, cuyas características se preservan para la investigación, informó El Cronista.

Según las mismas fuentes, cuando los delincuentes detuvieron su marcha, uno de ellos descendió y efectuó disparos de arma de fuego hacia el frente del lugar, para luego darse a la fuga.

Con información de El Cronista