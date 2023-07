Así se forman los Helguera: el método Nacional con su selectivo juvenil que entrena con la Primera

Thiago Helguera es hoy en día la cara más visible de los jugadores de la “cantera inagotable” de Nacional y como él hay muchos más que se preparan para formarse de la mejor manera con el objetivo de llegar a Primera.

Para eso, los tricolores vienen ejecutando un plan en sus formativas que, además del trabajo de cada categoría, cuenta con un selectivo juvenil que entrena dos veces a la semana ante el primer equipo que hoy dirige Álvaro Gutiérrez.

“El proyecto del método de Nacional en formativas”, dijo a Referí Fernando Curutchet, el responsable de la Coordinación de Divisiones Formativas, al buscarle un título para presentar el trabajo que vienen realizando desde hace ya un año y medio.

El plan tricolor es mucho más que la formación de un plantel juvenil para que suba a hacer fútbol con la Primera. Si bien eso forma parte del trabajo, se trata de un proyecto que cuenta además con un staff multidisciplinario asignado, con un seguimiento y sus correspondientes evaluaciones.

“Dentro de ese método está la formación de este selectivo que atiende las cinco dimensiones más importantes del jugador que son el área física, táctica, técnica, fortaleza mental y entrenamiento invisible, tomando como centro al jugador”, dijo Curutchet.

¿Cómo se integra el selectivo?

El coordinador tricolor explicó cómo se eligen los juveniles para que formen parte del selectivo. “Mediante una línea de sucesión con los diferentes jugadores que consideramos que puedan tener más posibilidades de llegar al primer equipo, en la categorías más cercanas al primer equipo como son Tercera, Cuarta y Quinta”.

La Tercera es dirigida por Álvaro “Chino” Recoba, la Cuarta o sub 19 la dirige Rodrigo “Momia” Lemos y la Quinta o sub 17 tiene al frente a Santiago Espasandín. En sub 16 esta Tabaré Alonso, quien también supo dirigir a la sub 20 que se formó para jugar la Libertadores 2020.

La conformación del selectivo está condicionada a veces por las diferentes fechas de competición de estas categorías.

“Por lo cual hemos confeccionado un grupo de Quinta y Cuarta que no se interponen con la competencia y podemos hacerlo durante dos días a la semana en un doble turno”, explicó Curutchet.

El equipo que trabaja con el selectivo juvenil

El selectivo juvenil cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales como los que puede tener un plantel de Primera en el fútbol uruguayo, o quizás hasta mejor en algunos casos.

Curutchet repasó quiénes integran el staff.

El psicólogo que está a cargo del área de fortaleza mental es Joaquín Silva, quien además atiende a todas las categorías, pero lo hace especialmente con este grupo.

También se cuenta con el nutricionista Miguel Casares. “Atiende a todo lo que tiene que ver con el entrenamiento invisible y la generación de hábitos saludables, tanto para el descanso y la alimentación”, explicó el coordinador de Formativas.

La preparación física tiene como responsable al profe Juan Pedro Balbi.

Al tiempo que Curutchet este año se hizo cargo del área técnica - táctica. “Está relacionado más que nada a la técnica y la tatica individual para potenciar las cosas buenas que tiene cada uno de estos jugadores, producto de esa línea de sucesión en los diferentes puestos que hablaba anteriormente”, indicó sobre su tarea.

Además, destacó que en su área cuenta con el aporte de Oscar Javier “OJ” Morales, quien participa de los trabajos de campo.

Entrenamientos, almuerzos y video análisis

El selectivo juvenil de Nacional, que está formado por entre 15 y 18 jugadores, entrena dos veces a la semana y en doble turno, en jornadas que tienen un almuerzo y un descanso en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

“Después, hacemos esos trabajos de técnica y táctica individual de unos 40 o 45 minutos en cancha, más 40 minutos de trabajos a nivel condicional en el gimnasio para el desarrollo de la fuerza y de la fuerza preventiva”, indicó Curutchet.

“No solamente enfocamos a eso”, agregó. “Sino también tenemos a Cristian Delgado como analista táctico. Pasamos videos, en base a esos videos visualizamos fortalezas y debilidades para que vayan poniendo y determinando cada uno de los jugadores sus propios objetivos”.

Como todo proyecto, tiene su seguimiento y su evaluación. La misma se hace cada 16 semanas, aunque a veces se reduce a la mitad, principalmente en la observación de rendimientos en los partidos.

“Después de las filmaciones evaluamos junto con los propios jugadores”, dijo Curutchet. “Tenemos indicadores de rendimiento y también comparaciones con jugadores a nivel internacional en cuanto a comportamientos dentro el terreno de juego, en base a diferentes jugadas, para que se vayan preparando y vayan teniendo las posibilidades o las posibles herramientas necesarias para cuando les toque jugar en el alto rendimiento”, señaló.

El contacto con Álvaro Gutiérrez y su cuerpo técnico

El trabajo incluye también un fluido intercambio de información con el área deportiva del plantel de Primera división.

Ese cruce de reportes se da a través de un peramente contacto con Sebastián Taramasco, el director deportivo del club y excoordinador de formativas.

“Y ellos, así como el cuerpo técnico de Primera, visualizan a estos jugadores en la competencia”, destacó Curutchet, sobre los entrenamientos con el equipo principal.

“A partir de ahí surgen posibilidades para los espacios que se abran en el primer equipo para subida de alguno de ellos, para ser visualizado ya dentro del platel, con la posibilidad de quedarse en algún momento”, agregó.

Si bien Helguera, de 17 años, es hoy la cara visible de los juveniles, por la corta edad con la que llegó a Primera, tuvo muy poca participación en el selectivo por sus convocatorias a la selección uruguaya durante todo el 2022 y 2023, año en el que jugó el Sudamericano.

El selectivo ya tiene un año y medio de trabajo por el que han pasado varios juveniles. Además, el año pasado hicieron una gira por Argentina.

“Estamos muy conformes con el desarrollo y el crecimiento de jugadores”, dijo Curutchet. “Se está renovando porque hay jugadores que empiezan a crecer y a requerir una mayor atención porque sus rendimientos y condiciones, y su talento, así lo exigen. Entonces siempre estamos abiertos a eso”, agregó.

El coordinador de formativas es optimista para que algunos de estos juveniles lleguen a Primera y a la brevedad. “Hay muy buenos proyectos que seguramente pronto estén en el primer equipo”, destacó.

La línea de juego de formativas: “Hay una línea de juego marcada. Pretendemos construir el juego en base a asociaciones, a salir jugando, a generar ventajas en base a pases, a paredes, y en base a eso lograr la superioridad sobre el rival y someter al rival con ese tipo de fútbol. Cuando no se puede por diferentes razones, como puede ser una cancha mala o porque el rival también juega y nos está superando momentáneamente, también tenemos la posibilidad trabajando sobre un juego más directo. Es el plan b que muchas veces se termina usando. No nos casamos con una sola forma de jugar. Predominantemente intentamos jugar en base a sucesiones de pases entre jugadores de diferentes líneas y así llegar al arco rival. Cuando no se pude o no podemos abrir el marcador y necesitamos poner la pelota en el área para generar algo también lo hacemos”. Fernando Curutchet a Pasión Tricolor.