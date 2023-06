¿Cuánto dinero recaudaron Nacional y Peñarol en las copas? La diferencia es grande a favor de los tricolores

Terminó la fase de grupos de los torneos de clubes más importantes que organiza Conmebol: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La participación de los dos equipos más importantes de Uruguay fue muy distinta: mientras Nacional se clasificó a octavos de final de la Libertadores, Peñarol realizó la peor campaña de su historia en fase de grupos, perdiendo los seis partidos que disputó por Copa Sudamericana.

Esta diferencia repercutió claramente en los ingresos de dinero.

Mientras que los tricolores recaudaron US$ 5.150.000, los aurinegros cobraron US$ 1.150.000 por su participación, lo que representan US$ 4.000.000 menos que su principal adversario.

Pablo Porciúncula / AFP

Hinchas de Peñarol mostraron su disconformidad con las autoridades del club

Nacional cobró US$ 3 millones por la fase de grupos, US$ 900.000 por ganar tres partidos y US$ 1.1250.000 por clasificar a octavos de final.

Peñarol, por su parte, tuvo una ganancia de US$ 250.000 por ganarle a River Plate en la primera fase y US$ 900.000 por participar en la fase de grupos; ni siquiera pudo sumar los US$ 100.000 que pagaba la Conmebol por partido ganado ya que perdió los seis que jugó.

A estos montos Nacional tiene que descontarle dos multas que recibió por un total de US$ 110.000 por actos discriminatorios de sus hinchas en el partido contra Inter de Porto Alegre, y Peñarol debe restarle multas por US$ 231.000 por una valla dañada e incidentes frente a Defensa y Justicia en Buenos Aires, y también incidentes contra Millonarios en Bogotá.