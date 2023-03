Rodrigo Chagas: las lágrimas del debut con Nacional en el Parque, el truco que le ganó a Suárez, Artigas y la selección uruguaya sub 20

Rodrigo Chagas tuvo su soñado debut con la camiseta de Nacional, pero esta vez en el Gran Parque Central, y no pudo contener las lágrimas al finalizar el partido ante Boston River. Como cuando marcó su gol para el título de Tercera el año pasado, su familia viajó desde Artigas para acompañarlo, lo que hizo que la emoción fuera incontrolable, como se pudo ver en su abrazo con Diego Polenta, quien lo contuvo.

En charla con Referí, el juvenil tricolor contó cómo vive estos días en Nacional, a donde llegó con 15 años tras su infancia en Artigas, donde debutó en Primera con 14. También repasó su salto a Montevideo y habló del apoyo de su familia, y cómo fue pasar a convivir con una estrella como Luis Suárez y ganarle un truco de atrevido.

El debut en el Parque

También habló de la sub 20, del Sudamericano, de ser el “comodín” de Marcelo Broli y de cómo fue conocer al Ruso Pérez, la final picante con Brasil, el apoyo a su compañero y amigo Renzo Sánchez, y sus sueños y objetivos para este año.

¿Cómo estuvo su debut en el Gran Parque Central?

Fue una de las cosas más lindas. Lo venía soñando y esperando el momento, y salió redondo porque justo estaba mi familia presente. Y por eso al final del partido no aguanté y me emocioné.

¿Debutar en el Parque fue diferente a su primer partido en el Centenario el año pasado?

Sí, totalmente diferente es lo que se vive en el Parque con toda la gente apoyándote y dándote para adelanrte. Es otro ambiente. Y el debut en el Centenario no lo tengo como un recuerdo tan lindo por el hecho que perdimos (el año pasado ante Rampla Juniors por Copa AUF Uruguay).

Rodrigo Chagas y Diego Polenta

¿Zielinski le dijo algo para tranquilizarlo antes de entrar?

Me dijo que jugara tranquilo y me preguntó si quería jugar por izquierda o por derecha. Yo me siento más cómodo por derecha.

El debut a los 14 años en Artigas y el apoyo de la familia

Su familia también lo había acompañado el año pasado en el clásico de Tercera, en el que fueron campeones e hizo un gol, y viajaron desde Artigas a Florida...

Sí, se dio esa linda casualidad que en ambos partidos estaban presentes, por lo que se hizo más especial todavía.

¿En Artigas siempre lo acompañaban?

Sí, desde el baby mi viejo junto a mis hermanos me acompañaron. Me tocó formar parte del proceso de selecciones de Artigas, en baby y juveniles, y en todos los departamentos que nos tocaba jugar, siempre estaban presentes.

Con su padre tras la final de Tercera en 2022

¿Cómo es su familia?

Mis padres están divorciados. Con mis hermanos no quedamos con mi viejo. Somos cuatro y ahora mi familia se conforma con mi viejo, su pareja, mi hermano más chico y el más grande, que son los que viven en Artigas. Y tengo a mi hermana que tiene su familia en Paysandú.

¿Cómo fue su carrera en Artigas?

Arranqué con 5 o 6 años en el Misiones, donde jugué un año y medio más o menos. Después pasé a Pintadito y ahí fue donde terminé jugando en baby. Luego, en cancha de once, pasé a Progreso y fue donde pude debutar en Primera.

¿Con qué edad debutó en Primera en el fútbol de Artigas?

Con 14. Jugaba en sub 17 y alternaba en Primera.

Rodrigo Chagas en Nacional

¿Y después se vino a Montevideo?

Al año siguiente, con 15, en 2019, ya estaba jugando en Primera y tenía varios partidos. En ese momento me fue a ver mi representante, Juan Graniolatti, me vio bien y se dio la posibilidad de venir una semana a Nacional.

¿Cómo fue el cambio, conocía Montevideo?

Cuando era chico viajaba mucho con mi abuela, visitábamos Montevideo y después nos íbamos a Maldonado, pero era chico y no tenía mucha noción de lo que era Montevideo. Cuando vine para acá conocía muy poco.

¿Y qué extraña de Artigas?

Se extraña más que nada la tranquilidad de lo que es Artigas, una ciudad tranquila. Yo soy de un barrio y extraño jugar en la canchita que estaba en frente a casa, juntarme con mis amigos, cosas que vivía diariamente y dejé por un cambio radical que fue pasar a vivir acá.

¿Y su forma de hablar cambió?

Sí. Los artiguenses como los de Rivera hablamos portuñol. Somos bastantes cerrados. Pero en mi caso no, no sé si se nota… Cuando voy a Artigas o estoy con mi familia hablamos en “idioma artíguense”.

El truco que le ganó a Luis Suárez

Volviendo al debut en el Parque Central, ¿a qué se debió su emoción?

Fue como una descarga. Lo soñaba desde que llegué a Nacional, estaba trabajando día a día. Creo que tuve el esfuerzo y la voluntad que puse en todos los entrenamientos y eso se notó el día del partido.

Su festejó en Santa Fe

El año pasado ya había entrenado en el plantel principal, ¿Cómo fue el salto al primer equipo?

Fue muy lindo y muy rápido. Fue a mitad de año después del clásico (de Tercera) que tuve. Fue al ascenso a Primera y a la semana me citaron para la selección sub 20. Lo disfruté bastante. Había un grupo divino que me ayudó en todo momento, tanto los referentes como los juveniles… Franco Fagúndez, Manolo (Monzeglio), Trezza, Carballo también… Todos me ayudaron para que sea uno más del grupo.

Y también tuvo un viaje por Copa Sudamericana

Sí, fue el viaje para el partido contra Unión, mi primer viaje y fue mi primera citación. Y me tocó presentarme y tuve que cantar.

¿Compartió momentos con Luis Suárez?

Sí, compartí entrenamientos, charlas… Y también le gané un truco a Suárez, si le preguntás se va a acordar porque es verdad y lo pueden confirmar los compañeros que jugaron ese día. Le gané un truco a Suárez.

¿Cómo fue eso?

Me invitaron y dije: ‘Sí, juego’. Éramos el Keke (Almeida), Zabala y yo. Y ellos eran Suárez, Risso y Rochet. Y el que perdía tenía que servir la cena. Fue el día del video que Suárez le está sirviendo a Almeida. Igual, (Suárez) perdió varias veces con el Keke.

Rodrigo Chagas en Nacional

¿Y Suárez se enojaba cuando perdía?

No, se aguantaba, se aguantaba bastante. Aunque se le notaba en todo momento que no le gustaba perder… Pero fue una locura haber compartido todo eso con el Lucho.

La Sub 20 y el apoyo a Renzo Sánchez

¿Cómo vivió la experiencia del Sudamericano sub 20?

La verdad que fue una experiencia muy linda. Creo que volví siendo más jugador porque aprendí mucho, la intensidad se acercaba a lo que es la élite, porque había selecciones que ya tenían jugadores consagrados en Primera. Y se armó un lindo grupo que creo que se notó bastante en cada partido, por como los encarábamos y se sabía que el que entraba desde el banco iba a rendir, era espalda con el espalda. Eso nos llevó a llegar a la final… Esto sigue y ahora a se viene el Mundial que creo que va estar divino.

Su festejo en el Sudamericano

¿Cómo es para un juvenil de Nacional empezar a convivir con jugadores de Peñarol, de rivales a ser compañeros?

Se vive con total normalidad. Me ha tocado tener quizás un ida y vuelta con alguno en un clásico y después tenerlo de compañero en la selección. Y es normal. Tanto los jugadores de Nacional como ellos, siempre tuvimos una buena relación.

Hizo un golazo en el partido ante Ecuador, ¿es una de sus habilidades el remate desde afuera del área?

No sé si es una fortaleza, pero sí creo que tengo la capacidad de rematar de afuera del área. Como todo, tengo que seguir practicando para mejorar.

¿Qué indicaciones le daba Marcelo Broli, porque lo puso en varios puestos?

Tanto él como el cuerpo técnico nos trasmitían confianza y él sabía que yo podía rendir en cualquier posición, ya sea de lateral, doble cinco o por fuera. Y creo que es una virtud ser polifuncional, por decirlo así, y él sabía de mis características, era como un comodín para él.

¿Y cómo se llevó con Diego “Ruso” Pérez?

La relación que teníamos era lo que se veía, una linda relación. El Ruso nos fue de gran ayuda, porque a lo que nos iba muy bien, nos hacía bajar a tierra y caer en la realidad de que teníamos que estar preparado por si la situación podía ser al revés, como perder un partido y bajar un cambio. Siempre estuvo al tanto de que no pasara eso. Una pauta que nos ayudó bastante fue que nos sacara los celulares previo a los partidos, que nos ayudó a concentrarnos más y a meternos rápido en los partidos.

¿Esa fue una decisión del Ruso Pérez?

Sí, fue una decisión de él y había que respetarla. Cuando llegábamos al estadio dejábamos los celulares. A veces era él o un compañero, Anderson Duarte, que ligó mal con la lesión que tuvo y estaba al tanto de eso.

¿Estuvo caliente el último partido con Brasil, hubo alguna gastada?

Sí. A mí me tocó entrar en el segundo tiempo pero desde afuera y en el primer tiempo más que nada se notaba que ellos la quisieron picantear. Terminó con ese ida y vuelta... Creo que había otras maneras de que terminara el partido, por más que nos hayan ganado, podía terminar más tranquilo. Porque si bien podés ganar, pero siempre respetando al rival, cosa que ellos no lo hicieron…

¿Y usted entendía todo lo que decían en portugués?

Sí, entendía. En un tiro libre que le hacen a Lucho (Rodríguez), que casi termina en gol, estaban pesados y no querían salir con la pelota, y ahí les empecé a hablar en portugués.

Rodrigo Chagas en Nacional

¿Cómo vivió la lesión de Renzo Sánchez, su compañero en Nacional y en la selección?

Estaba presente en el partido y cuando terminó nos volvimos a Los Céspedes. Después fui a su casa para ver cómo estaba, estuve un rato compartiendo con él para que se quedara más tranquilo y se olvidara de la lesión que tuvo. Y para tranquilizarlo. Estuvimos con el representante y su compañero, jugando a la Play y pasando el rato. Antes de la resonancia le escribí para que se quedara tranquilo y que ojalá no hubiera sido ese tipo de lesión. Pero ligó mal. Traté de estar presente y apoyándolo, como toda la gente que de alguna forma u otra le mandó fuerzas para seguir adelante, porque se perdió varias cosas. A veces es difícil analizar… Hoy (miércoles) se operó, le escribí, salió todo bien. Y ahora a apoyarlo nuevamente, estar ahí para que vuelva más fuerte y se recupere pronto.

¿Cómo le gustaría cerrar este año, con lo que se viene con la selección y en Nacional?

Primero que nada seguir sumando minutos en el primero de Nacional, que creo que es fundamental para tener la oportunidad de estar entre los 21 de la selección. La mente puesta en Nacional, todavía falta para el Mundial y en su momento cuando llegue pondré cabeza en eso. Para este año quiero tratar de consolidarme en Primera, si Dios quiere ir al Mundial, y seguir defendiendo los colores de Nacional que es lo más lindo.